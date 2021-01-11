MEB tablet başvurusunda sona gelindi! MEB Ücretsiz tablet nasıl, nereden alınır? MEB Ücretsiz tablet başvuru formu 2021

MEB tablet başvurusu yapan öğrencileri yakından ilgilendiren haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 500 bin tablet dağıtımı hakkında son dakika açıklamalar yapan Bakan Selçuk, ücretsiz olarak dağıtılan tablet sayısının toplamda 313 bin 500'e ulaştığını açıkladı. 4. faz başladı. MEB Ücretsiz tablet başvuru formu ve MEB tablet başvurusu

Öğrencilerin evden sorunsuz bir şekilde dersleri takip etmesine yarayan tabletlerin dağıtım için Milli Eğitim Bakanlığı sürece hız verdi. Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil kuruluşların desteği ve MEB tarafından tedarik edilen tablet bilgisayarların dağıtım sürecinde 4. faz başladı.

MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan tabletlerin herhangi bir başvuru sayfası ya da ekranı bulunmuyor. Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından tespit edilen öğrencilere tabletler bizzat ulaştırılıyor.

Tablet dağıtımlarında öncelikli olarak ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimleri ve öğrencilerin akademik başarıları göz önünde bulundurularak dağıtım süreci işleyecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından dağıtım yapılacak.

SON DAKİKA! 4. FAZ BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 4'üncü fazın başladığı açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4'üncü faz dağıtımlarıyla birlikte öğrencilere gönderilen cihaz sayısının toplam 313 bin 500'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak tamamı Bakanlık tarafından tedarik edilen 500 bin tablet dağıtımında 4'üncü faz başladı. Tabletler, kontrolleri yapıldıktan sonra illere gönderiliyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturulacak. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız.

Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor.

Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.

Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850,

İstanbul'a 5 bin, Kayseri'ye 2 bin, Kilis'e 500, Kocaeli'ye 8 bin, Mardin'e 3 bin, Ankara'ya bin 350, Siirt'e 1000, Şanlıurfa'ya 10 bin 700, Şırnak'a 2 bin 600 ve Van'a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı.

Bu arada bir sonraki dağıtımın 21 Aralık haftasında yapılacağı öğrenildi.

'DERS BAŞI YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SAYISI ARTIYOR'

Bakan Selçuk, bugün başlayan 4'üncü faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı gerçekleştirdi. Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 ile de sevkiyatın devam ettiğini belirtti.

Selçuk, 10 Ocak Pazar günü tablet bilgisayanların tüm illere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi. Öncelikli hedeflerinin 'Eğitimde Fırsat Adaleti' olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, "İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

EBA ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU

Canlı dersler ile günlük 3 milyon dersten bahsettiklerini belirten Selçuk, daha ilerisini istediklerinin altını çizerek "O yüzden canlı dersler, EBA, çok önemli hale geliyor. Sizlerin destekleri ile 14 bin EBA destek noktası kurduk. Bunun sayısı gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde günlük 3 milyon dersten bahsediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Bu sayılarla dünya birincisiyiz. Ama bazen ihtiyacı kısıtlı olan öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok aşacak şekilde sivil toplum kuruluşları, belediyelerimiz, iş dünyamızın destekleri ile devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

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