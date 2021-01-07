MEB tablet başvurusu nereden nasıl yapılır 2021 MEB Tablet dağıtımı ne zaman, ücretsiz EBA tablet başvurusu!

Bakan Ziya Selçuk, MEB tarafından ücretsiz tablet dağıtımında 4. fazın başlayacağını duyurdu. "Ücretsiz tablet başvuruları nasıl ve nereye yapılacak?", "Tablet dağıtımı ne zaman başlayacak?" soruları veliler ve öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular oldu. 2021 MEB Tablet dağıtımı ne zaman, ücretsiz EBA tablet başvurusu detayları...

Öğrencilerin evden sorunsuz bir şekilde dersleri takip etmesine yarayan tabletlerin dağıtım için Milli Eğitim Bakanlığı sürece hız verdi. Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil kuruluşların desteği ve MEB tarafından tedarik edilen tablet bilgisayarların dağıtım sürecinde 3. faz başladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada eğitimde fırsat adaletine vurgu yaparken şu ana kadar toplam 266 bin 500 tabletin İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtıldığını duyurdu. Uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin online eğitime sorunsuz bir şekilde katılabilmeleri için Ocak ayı sonuna kadar 500 bin tablet dağıtımı yapılacak. Evlerinde eğitim alan birden fazla öğrenci bulunan aileler ücretsiz tablet başvuru şartlarını ve kriterlerini araştırıyor.

MEB TABLET BAŞVURUSU, NEREDE NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan tabletlerin herhangi bir başvuru sayfası ya da ekranı bulunmuyor. Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından tespit edilen öğrencilere tabletler bizzat ulaştırılıyor.

Tablet dağıtımlarında öncelikli olarak ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimleri ve öğrencilerin akademik başarıları göz önünde bulundurularak dağıtım süreci işleyecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından dağıtım yapılacak.

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız.

Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor.

Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.

Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850,

İstanbul'a 5 bin, Kayseri'ye 2 bin, Kilis'e 500, Kocaeli'ye 8 bin, Mardin'e 3 bin, Ankara'ya bin 350, Siirt'e 1000, Şanlıurfa'ya 10 bin 700, Şırnak'a 2 bin 600 ve Van'a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı.

Bu arada bir sonraki dağıtımın 21 Aralık haftasında yapılacağı öğrenildi.

BAKAN DUYURDU! 4. FAZ DAĞITIMLARI BAŞLAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 3. faz ile dağıtılan 66 bin öğrencinin ders başı yaptığını hatırlatarak önümüzdeki hafta 4. faz dağıtımının başlayacağını yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte yapılan o açıklama;

" EĞİTİMİN BİR MİLLET ÖDEVİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telekonferans yöntemiyle katıldığı törende önemli açıklamalarda bulundu. 14 bin EBA destek notası ile canlı derslerde günlük 3 milyon ders verildiğini ve bu sayılarla dünya birincisi olduklarını hatırlatan Ziya Selçuk " Öğretmenlerimizin öğrencilerimizin ve velilerimizin bu salgın döneminde sağlıklı iletişim yürütebilmesi için birçok hazırlık yaptık. Fedakârca çalışan öğretmenlerimiz, öğrencilerine ulaşmanın birçok yolunu buldular. Çok güzel başarı ortaya çıktı. Biz de EBA üzerinden canlı ders yapma, öğrencileri ödevlendirme, gelişimlerini takip edebilme imkanlarını ortaya koyduk. Yüzlerce, binlerce içerikle, mobil uygulamalarla, çocuklarımıza destek paketlerimizle yapay zeka ile çalışan akademik destek sistemi ile biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Açıklamasının devamında her bir çocuğa ulaşmanın yollarını arttırmaya gayret ettiklerini vurgulayan Selçuk " Eğitimin bir millet ödevi olduğunu biliyoruz. El birliği ile sizlerin temin ettiği 60 bin tablet il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine teslim edildikten kısa süre sonra çocuklarımıza ulaşmış olacak. Böylece Gaziantep'te 60 bin öğrencimiz daha tablet bilgisayarına kavuşacak. Bunların internet paketi olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden doğrudan erişimleri hızlanacak. Bu çocuklarımızın mutluluğunu, yüzlerindeki sevinci, gözlerindeki parıltıyı hayal ettikçe çok mutlu oluyoruz." dedi.

EBA ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU

Canlı dersler ile günlük 3 milyon dersten bahsettiklerini belirten Selçuk, daha ilerisini istediklerinin altını çizerek "O yüzden canlı dersler, EBA, çok önemli hale geliyor. Sizlerin destekleri ile 14 bin EBA destek noktası kurduk. Bunun sayısı gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde günlük 3 milyon dersten bahsediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Bu sayılarla dünya birincisiyiz. Ama bazen ihtiyacı kısıtlı olan öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok aşacak şekilde sivil toplum kuruluşları, belediyelerimiz, iş dünyamızın destekleri ile devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

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