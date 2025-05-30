MEB Bursluluk (İOKBS) sonuç sorgulama ekranı! İOKBS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MEB Bursluluk (İOKBS) sonuç sorgulama ekranı! İOKBS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin katılım sağladığı bursluluk sınavının ardından bu soru, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, MEB bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 İOKBS sonuçları nereden öğrenilir?

MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı üzerinden sonuçların nasıl ve ne zaman öğrenileceği merak ediliyor. Peki, İOKBS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı, 2025 yılında 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Burs imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyan bu sınavın sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, İOKBS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

İOKBS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Öğrenciler ve veliler, sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu bilgileriyle sorgulayabilecekler.

MEB Bursluluk (İOKBS) sonuç sorgulama ekranı! İOKBS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından bursluluk hakkı kazanan öğrenciler için ödemeler Ekim 2025 itibarıyla başlayacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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