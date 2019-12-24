: MEB, Aralık ayı örnek soruları yayımladı! 2020 LGS ne zaman?

24.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:46

MEB, liseye geçiş aşamasında olan ilk öğretim öğrencilerine beklenen haberi verdi ve Aralık ayı örnek sorları paylaştı. Sayısal ve sözel alanlara ilişkin örnek sorular sayesinde öğrencilerin ortaöğretime geçişte girecekleri sınav hakkında fikir sahibi olmalarına fayda sağlıyor. Detaylar haberimizde...

SAYISAL ÖRNEK SORULAR

Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden ayrı ayrı 10'ar tane olmak üzere toplamda 20 tane örnek soru paylaşıldı. Sorular renkli görsel ve grafikler ile desteklenmiş.

Örnek sorular için tıklayın...

SÖZEL ÖRNEK SORULAR

Merkezi sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanlarını heyecanla bekleyen öğrenciler, hemen öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere sunduğu örnek soruları inceleyecek. Sözel örnek sorular arasında Türkçe 10 soru, T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru, İngilizce 5 soru olmak üzere toplamda 25 soru erişime açıldı.

Örnek sorular için tıklayın...

LGS 2020 NE ZAMAN?

MEB takvimine göre LGS sınav tarihi 07 Haziran 2020 olarak belirlendi. Ancak LGS sınavı başvuru tarihleri ise ehnüz belli değil. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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