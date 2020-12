McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması Sonuçları Belli Oldu

Türkiye'nin önde gelen sanat ve etkinlik alanlarından biri olan UniqExpo, ilk sanat kuluçka merkezi olan McArt.ist Art Incubation Center İstanbul ve sanat yatırımlarının önde gelen kurumlarından TTLC Sanat Danışmanlığı iş birliği ile çağdaş sanat alanında eser üreten sanatçıları bir araya getiriyor. Proje kapsamında UniqExpo, McArt.Ist ve TTLC Sanat Danışmanlığı önderliğinde gerçekleştirilen McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması'nın kazananları açıklandı.

Pandemiden olumsuz etkilenen sanatçıları desteklemek amacıyla UniqExpo, McArt.Ist ve TTLC Sanat Danışmanlığı önderliğinde organize edilen McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması, resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat başlıkları altında dört ayrı kategoride gerçekleştirildi.

FSSEM (Faruk Saraç MYO Sürekli Eğitim Merkezi) Koordinatörü Yeşim Tokcan moderatörlüğünde gerçekleşen McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması'nda jüri koltuğunda, Ressam ve Eğitimci Recep Çiftçi, Sanatçı ve Heykeltraş Serdar Kaynak, MPozitif Ajans Başkanı Muzaffer Malkoç, TTLC Kurucusu Dr. Gizem Tatlıcı yer aldı. Resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat başlıkları altında değerlendirilen eserler arasından dört sanatçı, maddi ödülün yanı sıra, kişisel sergi ayrıcalığıyla ödüllendirildi.

Resim kategorisinde "İsimsiz" adlı eseriyle Enes Ali Sağdıç, heykel kategorisinde "Akvaryum" adlı eseriyle Barkın Coşkun, fotoğraf kategorisinde "Kavuşma" adlı eseriyle Mehmet Akkuş ve dijital sanat kategorisinde "Karanlığın İçinde" adlı eseriyle Uğur Doğaner kazanan isimler oldu. Ödül alan sanatçıların eserlerinden oluşan bir seçki, Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri'ne tanıtım desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. ev sahipliğinde 2021 yılında Taksim Sanat'ta özel bir sergiyle İstanbullular ile buluşacak.

Jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan sanat eserlerinin lojistik çalışmaları, lider teknoloji ve lojistik kuruluşlarından biri olan Borusan Lojistik platformu eTA'nın tecrübe ve güvencesiyle gerçekleştirildi. Teknoloji ile sanatı bir araya getiren ve katkı yaratan birliktelik ile sanatçılara büyük bir destekte bulunuluyor.

Çağdaş Sanatın Erişilebilir Adresi; Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri

Sanatın her alanında farklı sesleri, ifade biçimlerini sergilemek üzere yapısal süreci başlatılan Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri projesi, ilk "Sanat Pazaryeri" teması ile 21 Aralık itibariyle sanatseverler ile buluşacak. Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri her alanda üretim yapan sanatçıları bir araya getiriyor. Bu bağlamda, sanatseverler, sanata yön veren kişi ve kurumlar, yeni nesil çocuk ve gençler gibi ilgili tüm hedef kitleler Türkiye'de ilk defa 1500 m2 bir alanda erişilebilir sanat konsepti ile yüzlerce sanatçı ve sanat eseriyle buluşulabilecek. Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri projesi ile her bütçeye uygun birçok farklı alandan eserler sergilenecek. McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması sergisi ile başlayacak olan Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri projesi 12 ay boyunca süreklilik arz edecek. Yıl boyunca açık kalacak Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri'nde satın alınabilecek bir sanat deneyimi yaşanacak.

Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri, kar amacı gütmeden tamamıyla sponsorlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Yapı çalışmalarında ve malzeme tedarikinde Ege Yapı, kurumsal içeriklerde Gulf Sigorta, Hopi, Bretz Mobilya, teknoloji bağlamında Arçelik, iletişim çalışmalarında ise Manifesto tarafından destekleniyor. McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması ise FSSEM (Faruk Saraç MYO Sürekli Eğitim Merkezi), HERDEM LAW, MPozitif Ajans, Başpınar&Partners Hukuk, Dent Health Istanbul, Canan Yolaç Stamboul'un ödül sponsorluğu desteğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler