Mazda 2025'e kadar 13 yeni model tanıtacak - Haberler
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Mazda 2025'e kadar 13 yeni model tanıtacak

Carmedya.com - Haberler | Otomobil
Mazda 2025'e kadar 13 yeni model tanıtacak

Japon otomobil üreticisi Mazda, dünya çapında elektriklileşme sürecini hızlandıracak yeni hedeflerini paylaştı.

Japon otomobil üreticisi Mazda, dünya çapında elektriklileşme sürecini hızlandıracak yeni hedeflerini paylaştı.

Geliştirdiği yeni teknolojilerle 2050 yılında karbon seviyesini nötr hale getirmeyi hedefleyen Mazda, 2030 yılı itibariyle süreci hızlandırarak seri üretim bandından çıkacak her 4 otomobilinden 1'ini elektrikli güç kaynağına sahip olacak şekilde üretmeyi planlıyor. Geri kalan tüm modellerde de hibrit ve elektrikli alternatiflerin bulunacağı açıklanıyor.

2022-2025 yılları arasında 13 yeni Mazda modeli gün ışığına çıkacak

Önümüzdeki yıldan 2025'e kadar çok yönlü ölçeklenebilir mimariye sahip platformla Mazda, 5 yeni hibrit, 5 yeni şarj edilebilir hibrit ve 3 yeni tamamen elektrikli otomobil üreteceğini; Japonya, Avrupa, ABD, Çin ve Asya pazarlarında satışa sunacağını belirtti. Ayrıca 2025-2030 yılları arasında, halen AR-GE operasyonları devam eden SKYACTIV EV adındaki yeni platformla da farklı karoser seçenekleriyle birçok sınıfta tamamen elektrikli Mazda modelleri sürücüyle buluşacak. Ödüllü e-Skyactiv-X ve yeni sıralı 6 silindirli motorlarıyla CO2 emisyonlarını düşürmeye devam eden Japon üretici, yenilenebilir alternatif enerji kaynakları ve biyoyakıtlar üzerinde araştırma ve geliştirme süreçlerine de devam ediyor.

Mazda i-Activsense

Öte yandan Mazda, trafik kazalarının asla yaşanmadığı bir dünya hedefi için "insan merkezli otonom sürüş" teknolojisini de açıklığa kavuşturdu. Sürücünün davranışlarını ve fiziksel kondisyonunu sürekli tarayan Mazda Co-Pilot konsepti, sürücüde tespit ettiği ani değişikliklerde otomobilin kontrolünü tamamen üstlenerek en yakındaki güvenli alana park edecek ve acil durum çağrısı bırakacak. Teknolojinin Mazda Co-Pilot 1.0 ismi verilen ilk versiyonu, önümüzdeki yıl seri üretim Mazda modellerinde karşımıza çıkacak.

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