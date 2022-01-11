'İç çamaşırıyla sahneye olmaz' diyen İzzet Yıldızhan'a Hande Yener'den cevap: Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Hadise, Gülşen, Simge ve Hande Yener gibi isimlerin konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ediyor. Sanatçıların sahne kıyafetleri sanatçıları ve vatandaşları da ikiye böldü. Bir kısım kadınların sahnede istediği kostümleri giyebileceğini savunurken bir kısım da bu durumu teşhircilik olarak yorumluyor.

"MAYOYLA SAHNE OLMAMALI"

Şarkılarının yanı sıra bir kadına attığı mesajların ifşa olmasıyla gündeme gelen İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında konuştu. Etiler'de ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ve kadın sanatçıların kıyafet tercihlerini doğru bulmadığını savunan Yıldızhan, "Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahnedir gerekliliği vardır ama külotla da çıkmayın ya! Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı. Ekranda bunu görmek istemiyorum. Peçe ile de sahneye çıkın demiyorum. Bir sanatçının yakışır vaziyette sahneye çıkması gerekir" şeklinde konuştu.

"ÜLKEYE REZİL OLANLAR AHKAM KESİYOR"

Sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Hande Yener, Yıldızhan'ın bu sözlerine sessiz kalmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" cevabını verdi.

DİLAN ÇITAK TATLISES'TEN DE TEPKİ GECİKMEDİ

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses de sahne kıyafetleriyle ilgili başlayan polemiklere sessiz kalmadı. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Tatlıses, şu ifadelere yer verdi: "Sahne insanlarına giydikleri kıyafetten, yaptıkları dansa kadar 'buna ihtiyacın yoktu' muamelenizden vazgeçin artık lütfen. Merak etmeyin işini hakkıyla yapan hiç bir kimse sizin gördüğünüz gibi ihtiyaçtan yapmıyor eylemlerini. Zihninizi rahatlatmanız adına söylüyorum. Eleştirdiğiniz insanlar aslında avukat ama dans etmiş aslında emlakçı ama sahnede mayo giymiş değiller. Bu insanların işi sahne sanatları. Sahne sanatları, (tiyatro, canlı konserler vb) bilmeniz gerekir ki tüm bu porno sandığınız eylemleri içine alan sunum sanatlarıdır.

Bu bir akademik terimdir ve sizin 'sandığınız' gibi popoyu sunmak, memeyi sunmak yahut sesimiz işe yaramadı hadi biraz da dans ederek seksilik sunmak anlamında değildir. Kısacası yeri gelir bikini ile sahneye çıkarız yeri gelir evimizde sevdiğimiz bir şarkıyla dans ederiz. Sahne sanatın bir sunum olarak algıladığınız gün kendi ihtiyaçlarınızı bizler üzerinde görmekten vazgeçeceğinize eminim..."

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