Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Başlangıç yapım yılı, seslendirme sanatçıları kimler?
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi serinin ilk filmidir. 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin değiştirilen versiyonu ile yeniden çekilen Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir? Maymunlar Cehennemi serisi filmleri nelerdir?
İlk olarak 1968 yılında çekilen "Planet of the Apes" serisinin en filmi olan "Rise of the Planet of the Apes", safkan bir bilim kurgu ve aksiyon filmi olarak karşımıza çıkmakta.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ KONUSU NEDİR?
Hikaye, San Francisco'da geçiyor. Günümüz tarihinde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucu anlatılıyor. Maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş etkileyici bir bilim kurgu/ aksiyon filmi olarak aktarılıyor.
Filmin kadrosunda Oscar'a aday gösterilen James Franco'nun yanı sıra, Freida Pinto, John Lithgow ve Brian Cox gibi isimler yer alıyor.
Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosu ile benzer şekilde devam etmiyor ama orijinal filmlerle benzerlik gösterdiği bazı konular var, böylelikle daha orijinal bir hikaye ortaya çıkarılmış. Ayrıca, film mitolojinin bir kısmını da ele alıyor.
Yönetmen: Rupert Wyatt
Senaryo: Amanda Silver, Rick Jaffa, Pierre Boulle
Filmin Türü: Aksiyon, Drama, Bilim Kurgu,
Orijinal Adı: Rise of the Planet of the Apes
Yapımcı Firma: Chernin Entertainment
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Tiglon Film
Vizyon Tarihi: 05.08.2011
MAYMUNLAR CEHENNEMİ OYUNCULARI
Andy Serkis
Rolü: Caesar
Karin Konoval
Rolü: Maurice
Terry Notary
Rolü: Rocket
Richard Ridings
Rolü: Buck
James Franco
Rolü : Will Rodman
Freida Pinto
Rolü : Caroline
John Lithgow
Rolü : Charles Rodman
Brian Cox
Rolü : John Landon
MAYMUNLAR CEHENNEMİ YAPIM YILI NE ZAMAN?
Serinin ilk filmi olan Maymunlar Cehennemi Başlangıç'ın yapım yılı 2011'dir.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ SESLENDİRME SANATÇILARI
Andy Serkis/ Caesar - Tolga Tibet
James Franco/ Will Rodman - Özgür Özdural
Freida Pinto/ Caroline Aranha - Elif Acehan
John Lithgow/ Charles Rodman - Emin Şaylan
Brian Cox/ John Landon - Fatih Özacun
Tom Felton/ Dodge Landon - Ahmet Taşar
David Oyelowo/ Steven Jacobs - Savaş Özdural
Tyler Labine/ Robert Franklin - Aydoğan Temel
Jamie Harris/ Rodney - Murat Sarı
Ty Olsson/ Chief John Hamil - Burak Karaman
David Hewlett/ Hunsiker - Hakan Altuntaş
BJ Harrison/ Dottie- Tugay Erverdi
MAYMUNLAR CEHENNEMİ SERİSİ FİLMLERİ NELERDİR?
Serinin orijinal ve ilk hali
Maymunlar Cehennemi (Planet of the Apes) (1968)
Maymunlar Cehennemine Dönüş (Beneath the Planet of the Apes) (1970)
Maymunlar Cehenneminden Kaçış (Escape from The Planet of the Apes) (1971)
Maymunlar Cehenneminde İsyan (Conquest of the Planet of the Apes) (1972)
Maymunlar Cehenneminde Savaş (Battle for the Planet of the Apes) (1973)
Yeni seri
Maymunlar Gezegeni (Planet of the Apes) (2001)
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) (2011)
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes) (2014)
Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) (2017)