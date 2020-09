Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Başlangıç yapım yılı, seslendirme sanatçıları kimler? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi serinin ilk filmidir. 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin değiştirilen versiyonu ile yeniden çekilen Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir? Maymunlar Cehennemi serisi filmleri nelerdir?

İlk olarak 1968 yılında çekilen "Planet of the Apes" serisinin en filmi olan "Rise of the Planet of the Apes", safkan bir bilim kurgu ve aksiyon filmi olarak karşımıza çıkmakta.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ KONUSU NEDİR?

Hikaye, San Francisco'da geçiyor. Günümüz tarihinde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucu anlatılıyor. Maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş etkileyici bir bilim kurgu/ aksiyon filmi olarak aktarılıyor.

Filmin kadrosunda Oscar'a aday gösterilen James Franco'nun yanı sıra, Freida Pinto, John Lithgow ve Brian Cox gibi isimler yer alıyor.

Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosu ile benzer şekilde devam etmiyor ama orijinal filmlerle benzerlik gösterdiği bazı konular var, böylelikle daha orijinal bir hikaye ortaya çıkarılmış. Ayrıca, film mitolojinin bir kısmını da ele alıyor.

Yönetmen: Rupert Wyatt

Senaryo: Amanda Silver, Rick Jaffa, Pierre Boulle

Filmin Türü: Aksiyon, Drama, Bilim Kurgu,

Orijinal Adı: Rise of the Planet of the Apes

Yapımcı Firma: Chernin Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Tiglon Film

Vizyon Tarihi: 05.08.2011

MAYMUNLAR CEHENNEMİ OYUNCULARI

Andy Serkis

Rolü: Caesar

Karin Konoval

Rolü: Maurice

Terry Notary

Rolü: Rocket

Richard Ridings

Rolü: Buck

James Franco

Rolü : Will Rodman

Freida Pinto

Rolü : Caroline

John Lithgow

Rolü : Charles Rodman

Brian Cox

Rolü : John Landon

MAYMUNLAR CEHENNEMİ YAPIM YILI NE ZAMAN?

Serinin ilk filmi olan Maymunlar Cehennemi Başlangıç'ın yapım yılı 2011'dir.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ SESLENDİRME SANATÇILARI

Andy Serkis/ Caesar - Tolga Tibet

James Franco/ Will Rodman - Özgür Özdural

Freida Pinto/ Caroline Aranha - Elif Acehan

John Lithgow/ Charles Rodman - Emin Şaylan

Brian Cox/ John Landon - Fatih Özacun

Tom Felton/ Dodge Landon - Ahmet Taşar

David Oyelowo/ Steven Jacobs - Savaş Özdural

Tyler Labine/ Robert Franklin - Aydoğan Temel

Jamie Harris/ Rodney - Murat Sarı

Ty Olsson/ Chief John Hamil - Burak Karaman

David Hewlett/ Hunsiker - Hakan Altuntaş

BJ Harrison/ Dottie- Tugay Erverdi

MAYMUNLAR CEHENNEMİ SERİSİ FİLMLERİ NELERDİR?

Serinin orijinal ve ilk hali

Maymunlar Cehennemi (Planet of the Apes) (1968)

Maymunlar Cehennemine Dönüş (Beneath the Planet of the Apes) (1970)

Maymunlar Cehenneminden Kaçış (Escape from The Planet of the Apes) (1971)

Maymunlar Cehenneminde İsyan (Conquest of the Planet of the Apes) (1972)

Maymunlar Cehenneminde Savaş (Battle for the Planet of the Apes) (1973)

Yeni seri

Maymunlar Gezegeni (Planet of the Apes) (2001)

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) (2011)

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes) (2014)

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) (2017)