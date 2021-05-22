Mayınlı bölgede korkutan yangın
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Mayınlı bölgede korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel - Haberler | 3. Sayfa

Mayınlı bölgede korkutan yangın Türkiye Suriye sınırında yükselen dumanlar her iki ülkede paniğe neden oldu Türkiye Suriye sınırındaki mayınlı bölgede yükselen alev ve dumanlar, her iki ülkede de paniğe neden oldu.

Mayınlı bölgede korkutan yangın

Türkiye Suriye sınırında yükselen dumanlar her iki ülkede paniğe neden oldu

GAZİANTEP - Türkiye Suriye sınırındaki mayınlı bölgede yükselen alev ve dumanlar, her iki ülkede de paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Suriye'nin Cerablus kenti arasında bulunan mayınlı bölgede dün akşam saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler sınırın hem Suriye hem de Türkiye tarafından görüldü. Alevlerin, sınırın Türkiye tarafında bulunan Karkamış Hudut Karakolu'na sıçramaması için çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Ekipler yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alırken, alevlerin kesin nedenin henüz belirlenemediği öğrenilirken, mayınlı alandaki ağaçlı bölgeye düşen yıldırımın yol açmış olabileceği belirtildi.

Mayınlı bölge olması nedeniyle ekiplerin uzaktan söndürme çalışmalarını yürütürken yangın nedeniyle zaman zaman mayın patlamaları da oluştu. Patlamalar ve yükselen dumanlar sınırın hem Türkiye hem de Suriye tarafında kısa süreli endişeye neden oldu.

Yangında ise 1 hektar ağaçlık alanın kül olduğu kaydedildi.

Mayınlı bölgede korkutan yangın
Mayınlı bölgede korkutan yangın
Mayınlı bölgede korkutan yangın
Mayınlı bölgede korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel

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