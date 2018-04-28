Mavişehir Rotary'den "ÇOCUK Felcine Sanat İle Son" Konseri

Uluslararası Rotary'nin ilk olarak 1979 yılında Filipinlerdeki çocukları aşılamak için başlattığı ve o günden bu yana çocuk felcini Dünya üzerinden Polio aşısı ile yok etme mücadelesine katkı koymak için İzmir Mavişehir Rotary Kulübü 23 Nisan Haftasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde bir konser düzenledi. Hem çocuk felcine dikkat çekmek hem de 23 Nisan'ı bir konser ile kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini dile getiren Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Sonay Günaydın, Hollanda'dan gelen ve çocuklar için gönüllü yardım konserleri düzenleyen 8 kişilik s'OTTOvoces Grubunun yanı sıra, Engelli bireylerden oluşan "Wheelchair Dance Project", Olten Filarmoni Çocuk Orkestrası ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü 6. Sınıf Öğrencilerinin de katıldığı geceye 6 ayda hazırlandıklarını söyledi.

DÜNYA ÜZERİNDE YALNIZCA 38 VAKA

Çocuk Felcini Dünya üzerinden silmek için yaklaşık 40 yıldır mücadele eden Rotary'nin %99,9 oranında başarıya ulaştığını ve Dünya üzerinde sadece 38 vaka kaldığını belirten Sonay Günaydın, "23 Nisan Haftasında geleceğimiz olan çocuklarımız ve onların hayatları için fark yaratmak istedik. Bu gece 'Wheelchair Dance Project' Grubumuzdan bir arkadaşımız da çocukken bu vakaya yakalandığı için tekerlekli sandalye ile hayatına devam ediyor. Amacımız Polio Aşısı ile bu hastalığı Dünya üzerinden silmek ve üzerinden 2 sene geçtikten sonra tamamen sildik diyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Günaydın ayrıca, "Bu gecenin oluşmasında büyük emeği geçen Mavişehir Interact ve Rotaract Kulüplerine, ayrıca Hollanda Fahri konsolosu Oğuz Özkardeş, geçen yıl Rotary 2440. Bölge Kültür Sanat Komite Başkanı Yeşim Akçiçek'e, Olten Filarmoni Orkestrası İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten'e, Wheelchair Dance Project Kurucusu Banu Türkeli Dağcıoğlu'na, Şeniz Duru'ya ve Mavişehir Rotary Kulübüne çok teşekkür ediyorum" dedi.