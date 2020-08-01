"Mavigöl" turkuaz rengiyle doğal güzelliğine büründü Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, turkuaz renge dönüşerek yaz mevsimindeki doğal güzelliğine kavuştu.

Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, turkuaz renge dönüşerek yaz mevsimindeki doğal güzelliğine kavuştu.

Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında yer alan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor.

Giresun merkeze 45 kilometre mesafedeki Mavigöl, Karadeniz ve İç Anadolu bağlantısının sağlandığı Giresun-Şebinkarahisar yolundaki derede yer alıyor.

Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hava şartlarına göre hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaz renkte akıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla geçen yıl ziyarete uygun hale getirilen Mavigöl, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde Mavigöl, turkuaz renge dönüşmesiyle daha çok ilgi görmeye başladı. Yaz mevsimi boyunca Mavigöl'deki ziyaretçi sayısında artış bekleniyor.

İlerleyen dönemde Mavigöl'ün turizmden daha çok pay alması için DKMP tarafından yürüyüş yolları ve seyir alanları gibi çevre düzenlemeleri planlanıyor.

Kuzalan Tabiat Parkı'nın işletmecisi Murat Yayla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkın 1 Haziran'dan bu yana ziyarete açık olduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecini atlatmaya çalıştıklarını belirten Yayla, Mavigöl, şelale ve travertenlerin tedbirlere uygun şekilde ziyaret edildiğini belirtti.

Yayla, geçen yıla oranla ziyaretçi sayılarında düşüş olmasına rağmen bayram süreci ve ağustos ayında artış beklediklerine işaret ederek "Son iki haftada bir hareketlilik yaşandı. İnsanlar önce parkın şelale bölümünü, ardından ise Mavigöl'ü geziyor. Sonrasında ise yolun devamındaki güzergahta yer alan Kulakkaya Yaylası'na gidiyorlar." dedi.

"Mavigöl cazip bir hale geldi"

Öğretmen olarak görev yaptığı Erzurum'dan, memleketi Giresun'a gelerek eşine Mavigöl'ü gezdirdiğini belirten Rıdvan Karataş, "Giresun'un güzel, doğal bir yeri. Bizim eskiden bildiğimiz bir yerdi ama belli başlı düzenlemeler olunca Mavigöl cazip bir hale geldi. Tüm insanların buraya geldiğinde pişman olmayacağını düşünüyorum. İnsanların gelip Mavigöl'ü kendilerinin görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan geldiği memleketi Giresun'da Mavigöl'ü gezen Hülya Karataş ise ilk kez Mavigöl'e geldiğini kaydederek, "Çok memnun kaldım, keyifli. Şanlıurfa'da hava şartları çok ağır, çok sıcak. Şu anda burası çok serin, temmuz ve ağustos aylarında gezilebilecek çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan Turan Karataş da geçmişte de Mavigöl'ü ziyaret ettiğini belirterek yapılan düzenlemelerle Mavigöl'ün daha güzel bir yer haline geldiğini söyledi.

Mavigöl'e geldiğinde huzur bulduğunu ifade eden Karataş, "Hele ki insan İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsa burayı görmesi lazım. İnsanda çok rahatlama oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA