"Mavi vatanın" koruyucu kartallarına yerli donanım imzası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Mavi vatanın" koruyucu kartallarına yerli donanım imzası

Antalya Serbest Bölgede, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılacak 122 sahil güvenlik botu inşa edilecek.

26.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:47

Antalya Serbest Bölgede, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılacak 122 sahil güvenlik botu inşa edilecek.

Lüks yat üretimiyle adından söz ettiren Antalya Serbest Bölge, askeri ve ticari tekne üretimiyle de ön plana çıkıyor.

Türk deniz yetki alanlarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ve "Mavi vatanın" koruyucu kartalları olarak nitelendirilen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacakları botlar da yüzde 100 yerli donanımlarla üretilecek.

Hazırlanan proje ile serbest bölgede faliyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesi'nde yapılacak 122 bot, 6 yılda ilgili kurumlara teslim edilecek.

Tersanenin genel müdürü Utku Alanç, AA muhabirine, Antalya Serbest Bölgede 40 bin metrekare üretim alanına, 4 gemi inşa tersanesine ve bir de mobilya fabrikasına sahip olduklarını söyledi.

Askeri ve ticari gemilerin yanı sıra lüks yatları ve gemilerin mobilyalarını da tersanede yaptıklarını anlatan Alanç, daha önce Umman ve Katar için sahil güvenlik botu üretimi yaptıklarını, Umman'a yönelik projenin 2022'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

Haftada bir bot denize inecek

Bunların dışında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için hazırlanan projelerde de yer aldıklarını vurgulayan Alanç, şunları kaydetti:

"105'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17'si ise Emniyet Genel Müdürlüğüne olmak üzere 122, tamamen yerli sahil güvenlik botu inşa edeceğiz. İlk botu yılın sonunda tamamlayacağız. Prototip botun operasyonel kabul testlerinin akabinde seri üretime başlayacağız. Yaklaşık 2 ayda 6 bot teslim edeceğiz, yani haftada bir botu denize indireceğiz. Yaklaşık 6 yıl içinde projeyi tamamlayacağız."

Botlarda kurtarma platformu oluşturulacak

Şu anda dizayn doğrulama faaliyetlerini yürüttüklerine değinen Alanç, botların tasarımının kendilerine ait olduğunu bildirdi.

Botlarda özel ekipmanların da yer alacağını belirten Alanç, "Botlar 11 metre boyunda ve çok süratli olacak. Özellikle yasa dışı göçmen faaliyetlerinin önlenmesi için ve insani faaliyetlerde kullanılacak. Bu doğrultuda botların arka taraflarında kurtarma platformu bulunacak. Yaralı ve vefat durumunda bu kurtarma platformu kullanılacak. Bu da özgün ve yerli tasarım olarak Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine girecek." ifadelerini kullandı.

Alanç, çalışmalarını yaklaşık 300 kişilik genç bir ekiple yürüttüklerini sözlerine ekledi.

'Mavi vatanın' koruyucu kartallarına yerli donanım imzası

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Güncel
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla...
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı Dünya
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu 3. Sayfa
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu
Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Deniz Seki Gülben Ergen Öztürk Serengil
Spor İrfan Buz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: "Mavi vatanın" koruyucu kartallarına yerli donanım imzası - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 12:28:52. #1.14#
title