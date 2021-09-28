'Mavi' kategorideki Ordu'da hedef 'tam aşılı nüfus'a ulaşmak - Haberler
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"Mavi" kategorideki Ordu'da hedef "tam aşılı nüfus"a ulaşmak

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, aşılamada yüzde 100'e ulaşılması hedefleniyor.

AYDIN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, aşılamada yüzde 100'e ulaşılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının salgının başından beri çok üstün gayret gösterdiğini söyledi.

Vali Tuncay Sonel başta olmak üzere İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu koordinasyonunda tüm sağlık camiası, diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının entegrasyonuyla başarı elde ettiklerini vurgulayan Aydın, çok hızlı şekilde filyasyon yaptıklarını, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu görevlilerinden oluşan denetim ekiplerinin vatandaşları bir an önce izole ederek salgının yayılmasının önüne geçmeye çalıştıklarını anlattı.

Aydın, bunun hem hastalığın tedavisi hem de aşının bulunarak yaygınlaştırılması sürecinde kendilerine zaman kazandırdığını ifade etti.

Tam aşılı olunmadığı sürece hastalığın halen tehdit olduğunu aktaran Aydın, "Bir an önce BionTech için ikinci doz, Sinovac içinse üçüncü dozlarımızı yaptırmak durumundayız. Biz burada tam aşılı bir nüfus oluşturmak ve böylece salgını bir anda artık hayatımızdan çıkartmak istiyoruz." dedi.

"İnşallah daha iyi yerlerde olacağız"

Aydın, Ordu'nun coğrafyası zor bir il olduğuna dikkati çekerek, "Aşıyı en uç noktalara soğuk zinciri de koruyarak ulaştırmayı başarıyoruz. Hiçbir zaman vatandaşımızın aşı talebine olumsuz yanıt vermedik. Her zaman bu aşı lojistiğini diri tuttuk ve aşı imkanını vatandaşlarımıza sunduk. Burada gerçekten çok büyük özveri, büyük bir emek var. Bu disiplin içerisinde çalıştık." diye konuştu.

Hastanelerde aşı uygulama alanları oluşturulduğunu, aile sağlık ve toplum sağlığı merkezlerinin de bu konuda ciddi rol aldığını dile getiren Aydın, gece gündüz demeden en ücra noktalara gidilerek aşılama yapıldığını, aşılamaya Orduluların da ilgi gösterdiğini kaydetti.

Aydın, Ordu'nun bilinç düzeyi yüksek bir il olduğunu belirterek, "Bu anlamda gerçekten çok şanslıyız, aşılama oranlarında iyi bir durumdayız. Tabii bu bizim için yeterli değil. İnşallah daha iyi yerlerde olacağız. Hedefimiz yarışma değil, toplumu bir önce bağışıklamak. Bizim hedefimiz aslında yüzde 100, bir an önce bağışıklamayı sağlayarak artık bu pandemiyi hayatımızdan çıkartmak." ifadelerini kullandı.

Kirli bilgilere itibar edilmemesini isteyen Aydın, otoriteler tarafından doğrulanmamış, sorumluluğu olmayan insanlar tarafından söylenenlere değil, Bakanlık ve devlet tarafından beyan edilen hususlara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yoğun bakımlarda tam aşılı olmayanların oranı yüksek"

Aydın, yoğun bakımlarda tam aşılı olmayanların oranının yüksekliğine işaret ederek, tam aşılı olmamak, aşıların eksik yapılması veya hiç yapılmamış olmasının kişiyi hastalığa karşı açık hale getirdiğinin altını çizdi.

Artık yoğun bakımlarda veya Kovid-19 servislerinde genç hastaların olduğunu gördüklerine dikkati çeken Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bizim için çok üzücü oluyor. Özellikle genç hastalarımızın hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Bir an önce tedbiri alarak aşılarımızı tamamlamamız ve her şeyden önce kendi aldığımız tedbirlere güvenip gençliğimize güvenmeyerek 'Bize nasılsa bir şey yapmaz' demememiz lazım. Hem hayatımızı hem de çevremizdeki yaşlı veya kronik hastalığı olan insanları tehdit etmekte olduğunun farkına varıp önlemimizi almalıyız, aşımızı yaptırmalıyız."

Mavi kategorideki Ordu'da hedef tam aşılı nüfus a ulaşmak

Mavi kategorideki Ordu'da hedef tam aşılı nüfus a ulaşmak

Mavi kategorideki Ordu'da hedef tam aşılı nüfus a ulaşmak

Mavi kategorideki Ordu'da hedef tam aşılı nüfus a ulaşmak

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Mavi' kategorideki Ordu'da hedef 'tam aşılı nüfus'a ulaşmak - Haberler
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