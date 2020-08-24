Matrix Reloaded filmi konusu nedir? Matrix Reloaded oyuncuları ve Matrix Reloaded özeti!
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Matrix Reloaded filmi konusu nedir? Matrix Reloaded oyuncuları ve Matrix Reloaded özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Matrix Reloaded filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Matrix Reloaded konusu, özeti ve Matrix Reloaded oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Matrix Reloaded filminin detayları…

Matrix Reloaded filmi konusu nedir? Matrix Reloaded oyuncuları ve Matrix Reloaded özeti!
24.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:57

İzleyenleri ekrana bağlayan Matrix Reloaded filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Matrix Reloaded filmini izleyecek olanların merak ettiği Matrix Reloaded konusu nedir, Matrix Reloaded oyuncuları kimler ve Matrix Reloaded özeti gibi konuları inceliyoruz.

MATRİX RELOADED FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ya kehanet doğruysa?

Ya yarın bu savaşın bitmesi mümkünse? Bunun için savaşmaya değmez mi? Bunun uğruna ölmeye değmez mi?

Thomas 'Neo' Anderson (KEANU REEVES) kendinden önce Morpheus (LAURENCE FISHBURNE) ve Trinity'nin (CARRIE-ANNE MOSS) sorduğu bu soruları sormayı seçerek bedeli ağır olabilecek bir karar vermişti: Gerçeği aramak ve kabul etmek. Zihnini Matrix'ten azat etmek.

Her şey seçimle başlar.

Şimdi, Matrix üçlemesinin ikinci bölümünde, Zion, Makine Ordusu'nun işgâli altındayken, Neo olağanüstü güçlerini daha iyi kullanmaya başlar. Dünya üzerindeki son insan sığınağı olan Zion'un insan ırkını yok etmeye programlanmış 250.000 Sentinel'den kurtulabilmek için birkaç saati vardır. Fakat, Morpheus tarafından seçilmiş kişinin Kâhin'in kehanetini gerçekleştirerek, Makineler'le yapılan savaşı sona erdireceğine inancıyla yüreklenen Zion sakinleri tüm umutlarını Neo'ya bağlamışlardır. Neo ise bir yandan bir eylem planı yapmaya çalışırken, bir yandan da zihninde oluşan rahatsız edici görüntülerle uğraşmaktadır.

Anlamadığımız bir seçimin ötesini asla göremeyiz.

Birbirlerine duydukları sevgi ve kendilerine duydukları güvenle güçlenen Neo ve Trinity, Morpheus'la birlikte Matrix'e dönmeye ve olağanüstü yetenek ve silahlarını, sistematik olarak baskı ve zulüm yapan güçlere karşı kullanmaya karar verirler. Ama Matrix'te kararın gücünü çürüten, kararın getirdiği sorumluluktan kaçan ve başkalarının duygusal doğrularıyla beslenen güçlü varlıklar mevcuttur.

Seçim güç sahibi olanlarla olmayanlar arasında yaratılmış bir ilüzyondur.

Bu arada, Ajan Smith (HUGO WEAVING) gibi sürgünde olanlar da vardır. Ajan Smith kendisinin silinmesi emrini veren sisteme, Neo'yla olan amansız ilişkisi yüzünden itaatsizlik eder. Bir zamanlar nefret ettiği insani duyguların pençesindeki Smith intikam almak için yoluna çıkan her şeyi ezip geçecektir.

Güce sahip olan herkesin istediği şey nedir? Daha çok güç.

Matrix'in yapısını daha iyi anlayabilmek ve insan ırkını kurtarma yazgısını yerine getirmek için giriştiği serüvende, Neo, hayal edebileceğinden daha büyük bir direniş, çok daha büyük bir gerçek ve daha imkansız bir seçimle karşı karşıya gelecektir.

Buraya seçimi yapmak için gelmedin. Bunu zaten yapmıştın. Buraya neden bunu yaptığını anlamak için geldin.

Sevgi ile güven, inanç ile bilgi, amaç ile nedenin bir araya gelişiyle, Neo seçtiği yoldan gitmek zorundadır. Kendine 'Ya yapamazsam', 'Ya başarısız olursam' diye sorar..

O zaman Zion düşer...

MATRİX RELOADED FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Ray Anthony, Christine Anu, Andy Arness, Alima Ashton-Sheibu, Helmut Bakaitis

Slogan: Aklın Özgür

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon

Yapım Yılı: 2003 (138 dk)

Vizyon Tarihi: 16 Mayıs 2003 Cuma

Senaryo: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce/Fransızca

Orijinal Adı: The Matrix Reloaded

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