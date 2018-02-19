Matematik Müzesi Tırı Konteyner Kentte

İçerisindeki 35 adet özel matematik formül istasyonu ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunan "Matematik Müzesi Tırı", Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kente geldi.

Matematik Müzesi Tırı'na yoğun ilgi gösteren Suriyeli öğrenciler, burada matematik ile ilgili anlatımları izlediler. Farklı etkinliklerin de yapıldığı konteyner kentte dev ekranda çizgi film izletildi. Yapılan etkinliği yerinde görmek için Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Dekanı Motasem Hamdan ve akademisyenlerin de bulunduğu heyet konteyner kente geldi. İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve kamp idarecileri tarafından karşılanan heyet, Suriyelilere verilen hizmetlerle ilgili bilgi alarak, çocukların eğitim gördüğü okulları gezdi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş yaptığı açıklamada, matematik tırını yurt dışına götürmeden önce Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyeli misafirlerin eğitim gören çocuklarıyla buluşturduklarını söyledi. Başlatılan çalışmanın öğrencilere bilimi sevdirmek ve analitik düşünmelerini sağlamak amaçlı olduğunu ifade eden Ateş, "Matematik Müzesi Tırı şuana kadar farkı noktalarda 10 bin öğrenciye ulaşmış oldu. Burada öğrencilerimiz matematiği keşfederek ve dokunarak öğreniyorlar ve böylelikle yeni bir tecrübe ediniyorlar. Burada misafirlerimizin çocukları da bu çalışamadan faydalanacaklardır. Suriyeli çocuklarla buluşturma sebebimiz ise ülkelerindeki olayların kendilerinde bıraktıkları izleri silmek ve bilimi rehber edinerek üretebileceklerini göstermektir" dedi.

Yapılan bu tür hizmetlerin Türkiye'nin çok büyük ve güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Ateş, "Bir taraftan Mehmetçiğimiz kahramanca savaşırken ve bulundukları yerleri Türk halkının, Suriye vatandaşlarının rahatı için terörden arındırırken, aynı zamanda himayemizde olan insanlara da yeniden kendilerine güvenmelerini, bilim ve akıl ile yeniden bir hayat kurabileceklerini gösteriyor. Bu nedenle bu projenin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle burada Suriyeli misafirlere yönelik verilen hizmetleri yerinde görünce etkilenmemek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Dekanı Motasem Hamdan ise, çalışmalardan dolayı Türk halkını ve devletini kutladığını ve teşekkür ettiğini belirtti. "Suriyelilere yapılan hizmetlerin yerinde ve nasıl yapıldığını görmek çok memnun edici" diyen Hamdan, "Matematik Müzesi Tırı uygulaması bilim öğretimi için çok güzel ve verimli bir uygulama, Bizler de Filistin'de aynı uygulamayı yapıyor ve çok yararını görüyoruz. Umarım bu proje buradaki genç ve çocukların eğitimlerine katkı sunar ve başarılı olmalarını sağlar. Ben bu nedenle bu projede katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP