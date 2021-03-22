Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekrana geliyor! Perişan hale gelen Gülben, herkesi kahrediyor

Yarın yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve Gülben'in sahnesi izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Yaşadığı zor günlerden dolayı bunalıma giren ve ölen annesinin kıyafetlerini giymeye başlayan Gülben, ablası Safiye'yi yıkacak. Öte yandan Gülben'in bu hale gelmesinde Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yıkacak.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde Gülben zor anlar yaşarken Neriman'ın yaptıkları Han ve Ege'yi zora sokacak.

GÜLBEN PERİŞAN HALDE

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Ölen annesinin felç geçirdikten sonra giydiği kıyafetleri giymeye başlayan Gülben'i görenler büyük şaşkınlık yaşarken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam edecek.

HAN, TÜM KÖPRÜLERİ YIKIYOR

Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

İşte yeni bölümden ilk kareler...