Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı
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Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı

09.10.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:37

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar'ın eşi kendisini gibi oyuncu çıktı. 34 yaşındaki Dizdar, 2 yıldır Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Gürhan Atundaşar ile evli.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola ile temizlik hastası iki kardeşi oynayan Merve Dizdar, başarılı performansıyla gündem olunca özel hayatı da merak konusu oldu.

ÜNLÜ OYUNCUYLA EVLİ

Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Vatanım Sensin, Mucize Doktor, Eltilerin Savaşı ve Alice Müzikali'nde rol alan 34 yaşındaki Merve Dizdar'ın özel hayatı merak konusu oldu. Rol aldığı projelerdeki performansıyla her daim adından söz ettiren Dizdar'ın şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Gürhan Altundaşar ile evli olduğu ortaya çıktı. İki başarılı oyuncu 2018 yılında dünyaevine girdi.

İşte çiftin mutlu kareleri...

Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı
Haber Yorumları (3)
VÖK: Apartman hayatı epey yıpratmış.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
6.FİLO: Gürhan Altundaşak'' ı ilk defa görüyor ve duyuyorum.
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ADA: Kimmiş bu ÜNLÜLER ilk defa görüyorum
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500
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