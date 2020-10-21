Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi
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Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi

21.10.2020 07:27 | Son Güncelleme: 21.10.2020 07:52

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı, 6. bölüm final sahnesiyle izleyicileri ekrana kilitlerken Twitter'da da trend oldu. Dizinin son sahnesinde alzheimer hastası olan Hikmet, İnci'yi karısı zannetmeye başladı.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 20 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 6. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde peş peşe ekran başındakileri şaşkına çeviren olaylar yaşandı.

KENDİ YAŞADIKLARINI KARDEŞİNE DE YAŞATTI

Kardeşi Neriman'ı Ege ile birlikte gören Safiye çılgına döndü. Kardeşini, okul eşyaları, ilaçları ve kitaplarıyla birlikte zorla küvete sokan Safiye, hunharca Neriman'ı yıkamaya başladı. Korkunç manzarayı gören Gülben'in aklına ise benzer anları Safiye'ye yaşatan annesi geldi. Gülben ilk defa ablası Safiye'ye karşı koyarak kardeşini küvetten çıkardı.

Masumlar Apartmanı'nın final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi

HİKMET, İNCİ'Yİ EŞİ ZANNETTİ

Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki son bölümdeki final sahnesinde ise herkesin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Alzheimer olan Hikmet'i bulan İnci onunla birlikte evlerine gitti. Hikmet, İnci'yi eşi sanmaya başladı. Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşadı.

Masumlar Apartmanı'nın final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi

TWITTER'DA TREND OLDU

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizi Twitter'da da gündem oldu. Trend listesine 3. sıradan giren dizinin final sahnesi için binlerce paylaşım yapıldı.

İşte onlardan bazıları...

Masumlar Apartmanı'nın final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi
Masumlar Apartmanı'nın final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi
Masumlar Apartmanı'nın final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi
Masumlar Apartmanı'nın final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi
Masumlar Apartmanı'nın final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi

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Haber Yorumları (2)
FENERLİHALİT: daha bu kadinin tweetlerinden sonra buna bakan varsa pes dogrusu. . . .
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SAKARYALI TÜRK HATUN: Takip ettiğim tek dizi. :)
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500
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