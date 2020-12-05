Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, çöp evi ateşe veriyor
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Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, çöp evi ateşe veriyor

05.12.2020 07:16 | Son Güncelleme: 05.12.2020 08:00

Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen 13. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Esra'yı iterek yaralanmasına neden olan Gülben, karakolda ifade verdikten sonra yıllardır idrarını kaçırdığı çarşafların atıldığı çöp evi ateşe vererek hayatıyla ilgili önemli bir adım attı.

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında nefes kesen anlar yaşanıyor.

GÜLBEN EVİ YAKIYOR

Esat'ı elinden alacağını düşündüğü Esra'yı iterek yaralayan Gülben, emniyette ifade veriyor. Ancak Gülben serbest kaldıktan sonra zor anlar yaşıyor. Çöp evdeki yüzlerce çöp poşetini ateşe verip yangın çıkaran Gülben çıkan dumandan etkilenerek bayılıyor.

Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülbeni çöp evi ateşe veriyor

NACİ'YE SAFİYE'DEN BEKLENMEDİK TEPKİ

Han, Safiye ve Naci'nin lise yıllarında çekilen bir fotoğrafını ve arkasındaki notu görünce gerçekleri anlıyor. Diğer yandan ise yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci ona dokunmaya çalışınca gördüğü tepkiyle büyük şaşkınlık yaşıyor.

Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülbeni çöp evi ateşe veriyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye'nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına geldi. Ancak annesi Hasibe'nin gölgesi Safiye'ye rahat vermediği Naci'den uzak durmaya çalışıyor. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verdi.

Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülbeni çöp evi ateşe veriyor

Han'ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci'yle aralarındaki bağ kuvvetlenmeye başladı. Han, Gülben'in Esat'a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verdi.

Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülbeni çöp evi ateşe veriyor

Gülben ise evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalınca onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını aradı. Son anda İnci'nin imdadına yetiştiği Gülben, herkesi atlatarak Esat'ın yanına gitti. Esat ve Esra'yı yan yana gören Gülben, sonu kötü bitecek bir hamle yaparak Esra'nın yaralanmasına neden oldu.

Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülbeni çöp evi ateşe veriyor
Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülbeni çöp evi ateşe veriyor
Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülbeni çöp evi ateşe veriyor
Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, çöp evi ateşe veriyor
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