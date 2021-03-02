Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı nerede? Hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı hangi ilde, hangi şehirde ve semtte çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Apartman hangi şehirde, hangi ilçede bulunuyor?

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı'nda yer alan apartman fazlasıyla beğenildi. Dizi, İstanbul'un çekici ve otantik semtlerinden olan Balat ve Beyoğlu'nda geçmektedir. Dizide yer alan apartman Beyoğlu ilçesinde yer alıyor.

APARTMAN NEREDE BULUNUYOR?

Masumlar Apartmanı dizisinde bulunan Apartman İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Apartman Asmalı Mescit Mahallesi'nde yer almaktadır.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Masumlar Apartmanı dizisi her Salı günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu - Han

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Mert Asutay

Açelya Devrim Yılhan

Atilla Şendil - Memduh

Esra Ruşan - Esra

Enes Demirkapı

Metin Coşkun - Hikmet

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

Emir Özden - Ege