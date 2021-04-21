Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı
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Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Han'ın kazan dairesinde zorla tuttuğu kişinin Naci olduğu ortaya çıktı. Nefes kesen anların yaşandığı dizide, Selim Can Yalçın'ın canlandırdığı Anıl karakteri, apartmana gelerek Gülben'in üzerine yürüdü. Gülben'i zorla terasa çıkartan Anıl, istediklerini yaptırdı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 20 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Masumlar Apartmanı'nda Tansel Öngel'in canlandırdığı, Safiye'nin ilk ve tek aşkı Naci karakteri diziye geri döndü. Han'ın apartmanın kazan dairesinde tuttuğu kişinin Naci olduğu ortaya çıktı.

NACİ, HAN'IN TEDAVİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Han'ın zorla tuttuğu Naci'ye ilaç ve vitamin vermesi dikkat çekti. Hasta olan ve tedavi olmayı reddeden Naci'yi iyileştirmek isteyen Han'ın Amerika'da doktor ayarladığı ve Naci'yi oraya götürmek istediği de belli oldu. Han'ın "Safiye'yi ömür boyu görmek için Amerika'ya gidip tedavi olmalısın. O kadar masraf yaptım. Tedaviyi kabul et seni hemen bırakayım ve git. Sonra da gel ve Safiye'yi bir daha hiç bırakma" demesi dikkat çekti. Ancak Han'ın sözlerine inanmayan Naci ise bu teklifi kabul etmedi.

ESAT'TAN GÜLBEN'İ ŞAŞIRTAN İTİRAF

Dizide ortadan kaybolan Esat'ın ise Han ile kavga ettikten sonra bir dağ evinde dinlenmeye çekildiği ortaya çıktı. Ancak Esat, Gülben'i aradı ve buluşmak istedi. Esat, Gülben'e onu görmediği zamanlar çok özlediğini itiraf etti. Gülben'le çay bahçesinde buluşan ve aşkını itiraf etmek üzere olan Esat'ın sözleri ise Gülben'i Han'ın aramasıyla yarım kaldı.

Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı

ESRA'YI HAN DEĞİL ANIL BAYILTMIŞ

Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Selim Can Yalçın'ın canlandırdığı Anıl karakteri son bölüme damga vurdu. Psikiyatrist Yağmur'un kliniğinde karşılaşan Han ile Anıl arasında gerginlik yaşanmış Han, Anıl'ı boğmaya çalışmıştı.

Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı

Psikiyatrist Yağmur'un 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisi koyduğu ve saldırgan olarak nitelendirdiği Anıl, Han'ı takip ederek ailesini izlemeye başladı. Esra'yı kazan dairesi kapısında başına vurarak bayıltan kişinin de Han değil Anıl Saran olduğu ortaya çıktı.

Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı

GÜLBEN'İ TERASA GÖTÜRDÜ

Gülben'i izleyen Anıl bulduğu ilk fırsatta apartmana girdi. Karşısında Gülben'i gören Anıl onu terasa çıkartarak köşeye sıkıştırdı. Anıl, zorla Gülben'e saçlarını açtırdı. Bu sırada eve gelen Han ise Gülben'i göremeyince her yerde aramaya başladı.

Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı

NACİ, BAĞLI ELLERİNİ ÇÖZDÜ

Diğer taraftan ise kazan dairesinde tutulan Naci ellerindeki ipleri duvardaki bir çivi yardımıyla çözmeyi başardı. Anıl'ın Gülben'e ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı
Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı
Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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