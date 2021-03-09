Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 25. Bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle!
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Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 25. Bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle!

09.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:29
Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 25. Bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle!

Masumlar Apartmanı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı 25. Bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle!

Masumlar Apartmanı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı 25. Bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle!Masumlar Apartmanı 25. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. İnci'nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 25. Bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masumlar Apartmanı 9 Mart Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir.

Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir.

"Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI TRT1 CANLI İLE!

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