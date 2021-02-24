Masumiyet 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 1. bölümde neler olacak? Masumiyet oyuncuları kimlerdir?

Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet bugün başladı. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Masumiyet dizisinin 1. bölümünden sonra 2. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki Masumiyet 2. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Masumiyet oyuncuları kimler? Masumiyet dizisi konusu ne?

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisi bugün başladı. Seyirciler dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Masumiyet dizisi konu ne, dizi oyuncuları kimler? Masumiyet 2. bölüm fragmanı çıktı mı?

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

MASUMİYET 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMİYET 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BİR GECEDE DEĞİŞEN HAYATLARIN HİKAYESİ

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

MASUMİYET CANLI İZLE!

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Avşar - Hale Ilgaz

Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun

Deniz Çakır - Bahar Yüksel

Tolga Güleç - Timur Yüksel

İlayda Alişan - Ela Yüksel

Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz

Deniz Işın - İrem Orhun

Asena Tuğal - Banu Kaya

Ertuğrul Postoğlu - İsmail Ilgaz

Selen Uçer - Yelda Demirci

Asena Keskinci - Hande Hancı

Neslihan Arslan

Rüçhan Çalışkur - Gülizar Yüksel

Alayça Öztürk - Neva Hancı

Kimya Gökçe Aytaç - Asu Ilgaz

Gizem Ergün - Emel Yüksel

Ozan Kaya Oktu - Umut Demirci

Adin Külçe

Almina Günaydın

Sevgi Temel

Burcu Derya

Ata Keskin