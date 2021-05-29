Masum 433. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Masum yeni bölüm fragmanı izle! Masum 432. bölüm izle

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MASUM 432. bölüm FULL İZLE!

Masum dizisi KANAL 7 ekranlarında 432. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 432. bölümün ardından şimdi de Masum 433. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masum 433. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masum 433. bölüm fragmanı yayınlandı. Masum 433. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUM 433. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUM 433. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cagi, Ahem'in kılığına girerek Mansi'yi kendisine inandırmayı başarır. Mansi, Ahem'in ruhuyla konuştuğunu düşünürken evin tapusunun nerede olduğunu ona söyler. Gopi ve Urmila tapuları almak için Mansi'nin söylediği yere gider. Fakat onların planını çözen Premila onlardan önce davranıp tapuları alır. Elleri boş dönen Urmila ve Gopi yeni bir çözüm yolu arar fakat Premila onların tüm imkanlarını ellerinden alır. Mansi Ahem ile evleneceğini düşünerek düğün hazırlıkları yapar. Gopi ve Cagi'nin oyunlarını bozmak isteyen Premila ona yardım eder. Cagi Mansi'nin yanına gittiğinde onun düğün hazırlıklarını görür. Cagi ve Gopi Premila'nın kurduğu tuzaktan kurtulabilecek mi?

Masumiyetin hırsla harmanlandığı Masum dizisi yeni bölümleriyle her gün 15:30'da Kanal 7 ekranlarında.

Birbirlerinden tamamen zıt olan iki kuzen Gopi ve Rashi'nin hikayesinin anlatıldığı Masum saflığı, sevgiyi ve gerçek aşkı izleyicisine hissettirecek. Gopi'nin ailesi ölünce dayısı onu evlatlık alır ve onu öz çocuklarından ayırmaz. Gopi, sevecen kalbiyle herkesin dikkatini çeker. Okuma yazması olmayan Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünür. Öte yandan Rashi ise annesi Urmila gibi çok akıllı ve açgözlüdür. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Aham için mükemmel bir gelin arayışı ile başlar. Kokila Gopi'yi gelini olarak seçer. Aham, Gopi'nin okuma yazma bilmediğinden habersiz bu evliliği kabul eder. Gopi ile başlayan bu serüven Rashi için de bambaşka sürprizlere gebedir.

MASUM 432. BÖLÜM İZLE

Masum 432. bölüm izlemek için tıklayınız!

MASUM DİZİSİNİN KONUSU

Evlilikleri süresince birçok probleme göğüs geren Ahem ve Gopi'nin romantik öyküsü Masum ile izleyiciye aktarılıyor.

Başrollerini Devoleena Bhattacharjee ve Muhammed Nazım'ın üstlendiği, orijinal adı Saath Nibhaana Saathiya olan Masum ekranlarda fırtınalar estiriyor. Yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav ile Pawan Kumar'ın oturduğu ve yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi gören Masum, her gün 15.20'de Kanal 7'de…

Birbirlerine kör kütük aşık olan Gopi ve Ahem'in hikayesinin anlatıldığı Masum saflığı, sevgiyi ve gerçek aşkı izleyicisine hissettirecek. Gopi'nin ailesi ölünce dayısı onu evlatlık alır ve onu öz çocuklarından ayırmaz. Gopi, sevecen kalbiyle herkesin dikkatini çeker. Okuma yazması olmayan Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünür. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Ahem için mükemmel bir gelin arayışı ile başlar. Kokila Gopi'yi gelini olarak seçer. Ahem, Gopi'nin okuma yazma bilmediğinden habersiz bu evliliği kabul eder. İlk başta zorunluluk olan bu evlilik daha sonra her iki genç için de büyük bir aşka dönüşür.