Masterchef: Zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef zeytinyağlı lahana sarması tarifi ve yapılışı nedir? Püf noktaları nelerdir

Ağızda dağılan enfes tadıyla herkesin sevdiği bir lezzet olan zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır? Masterchef: Zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef zeytinyağlı lahana sarması tarifi ve yapılışı nedir? Püf noktaları nelerdir? İşte tarifi ve malzemeleri…

Sofralarında misafirlerine farklı bir lezzet sunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan zeytinyağlı lahana sarması tarifini sizler için derledik. Ağızda dağılan enfes tadıyla herkesin sevdiği bir lezzet olan zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır? Masterchef: Zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? 14 Aralık MasterChef zeytinyağlı lahana sarması tarifi ve yapılışı nedir? İşte tarifi ve malzemeleri…

ZEYTİNYAĞLI LAHANA SARMASI MALZEMELERİ

1 orta boy lahana

İç harcı için

1 çay bardağı zeytinyağı

3 soğan

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Yenibahar

2 su bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limon suyu

ZEYTİNYAĞLI LAHANA SARMASI YAPILIŞI

Lahananın kök kısmını kesip yapraklarını ayırın. Geniş bir tencerede su kaynatın ve lahanaları kaynayan suda birkaç dakika haşlayın.

Süzülmesi için bir süzgece alın. İç harcı için, zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar soteleyin.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinç ve dolmalık fıstığı ilave edip birkaç dakika daha soteleyin. Kuş üzümü, toz şeker, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı su ilave edin ve suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp 10-15 dakika dinlendirin.

Lahanaları düz bir zemine serip sert damar kısımlarını ayırın. Lahanaları istediğiniz büyüklükte kesip içlerine hazırladığınız harçtan bir miktar koyarak sarın.

Sardığınız dolmaları yayvan bir tencereye dizin. Kalan 1 bardak su, zeytinyağı ve limon suyunu bir kasede karıştırıp dolmaların üzerine gezdirin.

Kaynadıktan sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte lahanalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Servis tabağını limon dilimleri ile süsleyin.

Zeytinyağlı lahana sarmasını, bakla çorbası ve armut kompostosu ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI LAHANA SARMASI PÜF NOKTALARI

Tarifte kullanacağınız lahanaların taze olmasına özen gösterin. Çürük, sararmış veya yumuşamış lahanaları sarma yapımında kullanmayın.

Lahanaları yumuşayana kadar haşlayın. Su bittiği halde çiğlik kaldıysa su ilave edebilirsiniz. Aksi takdirde yaprakta kırılmalar olacaktır.

İç harcını hazırlarken sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. İsteğe göre az miktarda nar ekşisi ilave edilebilir.

Lahananın sarılmasını kolaylaştırmak için 2 gün önceden haşlayın ve hava almayan poşetlere koyun. Bir gece buzlukta dinlendirin ve sarmayı hazırlayacağınız zaman çözünmesini bekleyin. Böylece yapraklar daha ince bir hal alacaktır.

Lahana sarmasını pişirirken üzerine limon dilimleri ekleyin. Böylece daha aromatik bir tat elde edebilirsiniz.