Masterchef yemekleri! Krokanlı gold çikolatalı pasta tarifi! Krokanlı gold çikolatalı pasta nasıl yapılır? krokanlı gold çikolatalı pasta tarifi

Krokanlı gold çikolatalı pasta tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz krokanlı gold çikolatalı pasta tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

KROKANLI GOLD ÇİKOLATALI PASTA MALZEMELERİ

Pandispanyası İçin;

5 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağından 1 parmak fazla un

Yarım çay bardağı su

2 yemek kaşığı kakao

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tutam tuz

Kreması İçin;

4 su bardağı süt

8 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 paket sütlü çikolata (80 gram)

2 paket bitter çikolata (80 gram)

1 paket krem şanti

Ganajı İçin ;

Çikolata sosu

2,5 su bardağı süt

Arası İçin Krokan;

1 su bardağı şeker

1 su bardağı fındık-badem karışımı

3-4 damla limon suyu

Damla çikolata

KROKANLI GOLD ÇİKOLATALI PASTA NASIL YAPILIR?

Öncelikle fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım ve pandispanyayı yapmaya başlayalım.

Yumurtalarımızın aklarıyla, sarılarını ayıralım. Akların üzerine bir tutam tuz koyup, kalıp gibi olana kadar çırpalım.

Onu bir kenarı koyup, yumurtaların sarılarıyla şekerimizi iyice çırpalım, köpük köpük olsun.

Ardından yarım çay bardağı suyu ekleyip, karıştıralım.

Yumurtaların sarıları üzerine, kuru malzemeleri eleyerek koyalım ve spatula yardımıyla iyice yedirelim.

Ardından yumurtaların beyazlarını da o karışımın üzerine ekleyip, yumurtaların beyazlarını söndürmeden havalandıra havalandıra yedirelim.

22 cm'lik yağlanmış kalıba dökelim ve 180 dereceye ısınmış fırına verelim.

Kabarmaya başladığında, 150 dereceye getirelim ve üzeri kabuk olana kadar fırının ağzını açmayalım.

Pişince fırından alalım ve pandispanyayı ters çevirelim ki, çökme olmasın. Soğuduğunda 3 eşit kata bölelim.

Gelelim kremaya. Krema için; süt, un, kakao ocakta pişirilir.

Pişince içine tereyağı ve çikolatalar eklenip, mikserle karıştırılıp soğumaya bırakılır.

Soğuduktan sonra krem şanti eklenir, çırpılır.

Ganaj için; hazır toz çikolata sosu kullandım. Onu tarifine göre yaptım. Aldığım markada 2,5 su bardağı süt ile yapılıyordu ama yarım paket yeterli olur. Ganajı da hazırlayıp, soğumaya bırakın.

Gelelim krokana; krokan için teflon tavaya 1 su bardağı şeker ve fındık-badem karışımını alalım ve altı kısık bir şekilde, şekerin erimesini sağlayalım.

Şeker eriyince, birkaç damla limon suyu ekleyelim ve 30-40 saniye daha ocakta tutup, yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine dökelim.

Yaklaşık 10 dakika sonra krokan sertleşecek ve istediğiniz gibi kırabileceksiniz. Bazı parçalar büyük olsun ki, pastanın üstünde kullanabilin.

Gelelim birleştirmeye. 3'e bölünmüş pandispanyanın birinci katına biraz süt serpelim ve kremadan biraz sürelim.

Üzerine hafif damla çikolata serpip, biraz daha krema sürelim. Kırılmış krokan parçacıkları atalım üzerine.

2. kat pandispanyayı serip, aynı işlemi yapalım ve 3. kat pandispanyayı koyalım.

Üzerine hafif süt serpip, kalan kremamızın yarısıyla pastanın her tarafını kaplayalım.

Çatal yardımıyla pastanın kenarına çizgiler yapalım.

Kalan kremayı sıkma torbasına koyup, yıldız uçla pastanın üzerini süsleyelim ve ganajı pastanın enine boyuna serpelim, resimde görüldüğü gibi aralıklarla.

En son olarak, büyük krokan parçalarını pastanın ortasına yerleştirelim.

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