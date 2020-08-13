MasterChef yemekleri! En güzel köfte tarifi! Köfte nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel köfte tarifi! Köfte nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında köfte hazırladı. Peki, köfte tarifi nedir?köfte nasıl yapılır?

MasterChef yemekleri! En güzel köfte tarifi! Köfte nasıl yapılır?
13.08.2020 21:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:38

Et ürünleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, köfte tarifi nasıl yapılır? Köfte nasıl yapılır, köfte yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel köfte tarifi!

EN GÜZEL KÖFTE TARİFLERİ

KAFES KÖFTE TARİFİ

Doyurucu ve lezzetli bir tarife hazır mısınız? Kafes köfte hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofranızın başrol oyuncusu olacak.

MasterChef yemekleri! En güzel köfte tarifi! Köfte nasıl yapılır?

GEREKLİ MALZEMELER

2 adet dikdörtgen milföy

Köfte için gerekli malzemeler: 1 adet rendelenmiş soğan, 500 gram kıyma, 2 dal taze soğan, 8-10 dal maydanoz, 1 diş sarımsak, 1 adet yumurta, tuz, kimyon, karabiber, 1 su bardağı ekmek kırıntısı

Arası için: Küp küp doğranmış 4 dilim kaşar peynir

Üzeri için: Çörek otu, 1 adet yumurta sarısı, susam

HAZIRLANIŞI

Maydanozu, sarımsağı, taze soğanı ince ince kıyın, soğanı rendeleyin.

Köfte içi için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Tüm malzemeler eşit dağılacak şekilde harcı iyice yoğurun. Sonra köfte harcını dört eşit parçaya bölün. Her bir parçanın içine küp şeklinde doğranmış kaşar peyniri ekleyin ve yuvarlak şekle getirin.

Tavayı ocakta ısıtın. Köfteleri tavaya koyup mühürleyin. Önceden dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar beklettiğiniz milföyleri uzun şeritler halinde kesin. Her bir köfteye dörder tane olacak şekilde milföyleri köftelerin üzerine kapatın.

Milföy şeritleri ile kaplanmış köfteleri fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı, susam ve çörek otu serpin. 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kafes köftelerini sıcak şekilde servis edin.

BALIK KÖFTESİ TARİFİ

Ne yemek yapsam diye düşünenlerin kurtarıcısı balık köftesi, hem sofranızı lezzetlendiriyor hem de balık sevmeyen çocuklara balığı sevdiriyor.

MasterChef yemekleri! En güzel köfte tarifi! Köfte nasıl yapılır?

GEREKLİ MALZEMELER

1 levrek fileto, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 yumurta, 1 çay bardağı galeta unu, 5 dal maydanoz, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, karabiber, tuz

Pişirmek için: Bir miktar mısır unu

YAPILIŞI

Levrek filetoyu yıkayın ve tencereye alın. Balığın üzerini geçecek kadar tencereye su ekleyin. Levreği 10 dakika haşlayın. Balık beyaz renge döndüğünde pişmiş demektir. Balığı süzün ve küçük parçalar halinde didikleyin. Didiklerken kılçık kontrolü de yapın. Balığı ve diğer tüm malzemeleri bir kaseye alıp yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar yapın. Köfte tanelerini mısır ununa hafifçe bulayın. Daha önceden 180 derecede ısıttığınız fırında köftelerin üzeri kızarana kadar pişirin.

Tavsiye: İsteğe göre köfteleri yassı şekilde hazırlayıp az zeytinyağı eklenmiş tavada da pişirebilirsiniz.

ANNE KÖFTESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Ne kadar uğraşsanız da köfteleriniz dağılıyor ve lezzetsiz mi oluyor? Küçük noktalara dikkat ederek anne eli değmiş gibi lezzetli ve iştah açıcı görüntüye sahip köfteler yapabilirsiniz.

Bayat ekmek içi: Anne köftesinin en önemli püf noktası, bayat ekmek içidir.Kullandığınız ekmek içi mutlaka bayat olmalıdır. Eğer ekmek içi yeterli değilse bir miktar galeta unu kullanabilirsiniz.

Kıyma: Köfte yaparken kullanacağınız kıymanın orta yağlı olması gerekmektedir. Damak zevkinize göre kuzu ve dana kıymayı karıştırarak kullanabilirsiniz. Ancak kıymanın orta yağlı olmasına dikkat edin. Ayrıca kıymayı alırken iki defa çektirip alın.

MasterChef yemekleri! En güzel köfte tarifi! Köfte nasıl yapılır?

Elle yoğurun: Köfte malzemelerini yoğururken bir aparatla değil elinizle yoğurun. Malzemeleri birbirine iyice karıştırın ve macun kıvamına getirin.

Buzdolabı: Köfte harcınızı 24 saat beklettikten sonra kızartmaya başlamadan önce 1 saat de buzdolabında bekletin.

Yağ miktarı: Köfteleri kızartırken tavanın tabanı yağ olacak kadar yağ eklemeniz yeterlidir. Fazla yağ eklemeyin. Köftelerin her iki tarafını da eşit oranda kızartın. Köfteyi fazla kızartmayın. Fazla kızartma kurumaya neden olur.

Köfte karışımı: Soğan suyunu sıkın ve köfte hamuruna ekleyin. Soğan suyunu köfte hamuruna ekledikten sonra harcı 3-4 saat dolapta bekletin. Sonra soğanı ekleyin. Soğanı ekledikten sonra 24 saat daha dinlendirin. Bu işlemden sonra harcınıza yumurtayı ilave edin.

Sarımsak: Köftenize lezzet kazandırmak için bir diş sarımsak ekleyebilirsiniz. Sarımsak sevmiyorsanız soğan kullanmaya devam edebilirsiniz.

Maşa kullanın: Köfteleri kızartırken çatal kullanmak, köftelerin dağılmasına yol açar. Bu yüzden köfteleri kızartırken maşa kullanmalısınız.

MİNİ MİNİ BİR LEZZET: BEBEK KÖFTESİ TARİFİ

9+ aylık bebeklerinize bebek köftesi yaparak lezzetli besleyici bir öğün hazırlamak ister misiniz?

MasterChef yemekleri! En güzel köfte tarifi! Köfte nasıl yapılır?

GEREKLİ MALZEMELER

100 gram yağsız kıyma

1 kaşık zeytinyağı

1 adet küçük soğan

Yarım dilim ekmek içi

1 adet küçük boy domates

HAZIRLANIŞI

Ufak bir tavaya zeytinyağı koyun. Rendelenmiş soğanı ve kıymayı tavaya ilave edip pişirin. Kıyma kahverengi kıvama gelince rendelenmiş domatesi tavaya alın. 5 dakika daha pişirip ekmek içini ilave edin. Biraz daha pişirip tavayı ateşten alın. Karışımdan elinizle küçük toplar yapın. Köfte toplarını ılık şekilde bebeğinize yedirebilirsiniz. Afiyet olsun.

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