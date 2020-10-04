Masterchef yemekleri! Balık ekmek nasıl yapılır? Ekmek püresi tarifi!
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Masterchef yemekleri! Balık ekmek nasıl yapılır? Ekmek püresi tarifi!

04.10.2020 23:17 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:29
Masterchef yemekleri! Balık ekmek nasıl yapılır? Ekmek püresi tarifi!

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan balık ekmek yapması istendi. Bildiğimiz balık ekmekten biraz daha farklı olan bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri! Balık ekmek nasıl yapılır? Ekmek püresi tarifi nasıl yapılır?

MasterChef 2020'de final eleme oyununda kalan üç yarışmacı, Danilo Şef tarafından tanıtılan balık ekmek tarifini yaparak yarışacak. Danilo şefin tabağına en yakın olanı hazırlamaya çalışacak olan yarışmacılar balık ekmek yapacak. Balık ekmek nasıl yapılır? Ekmek püresi tarifi!

Balık ekmek tarifi için gerekli malzemeler

Birbirinden farklı katmanlardan oluşan balık ekmek tarifi için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir.

Soğan sorbe nasıl yapılır?

250 gr beyaz soğan.

100 gr krema

20 Gr yaprak jelatin

2 Gr Tuz

2 gr biber

Yeşil salata sosu nasıl yapılır?

2 adet yeşil kıvırcık

100 ml klorsuz su

50 ML zeytinyağı

Tuz

Palamut tartar nasıl yapılır?

250 Gr palamut

¼ limonun suyu

¼ portakalın suyu

20 Gr zeytinyağı

¼ bağ maydanoz

Ekmek püresi nasıl yapılır?

100 gr beyaz ekmek içi

5 Gr sarımsak

10 zeytinyağı

200 ml sebze suyu

Tuz

Beyaz biber

Şalgam sosu nasıl yapılır?

500 Gr şalgam suyu

5 Gr agar agar

Masterchef yemekleri! Balık ekmek nasıl yapılır? Ekmek püresi tarifi!

BALIK EKMEK NASIL YAPILIR?

  1. İlk olarak soğan sorbe yaparak başlıyoruz. Soğanları mirpua şeklinde doğrayalım, daha sonra zeytinyağı ekleyelim ve terleterek aromasını çıkaralım. 1 bardak su ekleyerek pişirmeye bırakalım, eriyen soğanları da blenderdan çekip püre haline getirelim ve verilen kremanın yarısını içine ekleyip sıcakken jelatini ekleyerek ince süzgeçten geçirerek kenara alalım.
  2. Kremanın geri kalan yarısını çırpma teli yardımı ile kabartarak soğan sorbe karışımına ekleyelim ve dolapta +4 sıcaklıkta saklayalım...
  3. İkinci aşama olarak yeşil salata sosuna geçelim. Burada blanch tekniğini kullanalım. Kıvırcık marulun yeşil yapraklarını kullanamayalım böylece renk açısından daha iyi sonuç elde edilir. 1lt suya yarım limon suyu sıkalım ve kaynatalım, daha sonra 5 saniye soğuk suya sokup çıkartalım ve blenderdan geçirelim. Blenderdan geçirdikten sonra biraz zeytinyağı ilavesi yapalım ve 4 dakika çekelim. Burada ne kadar çok çekilirse daha güzel renk alır. Tuzunu atarak lezzetlenmesini sağlayalım ve süzüp dolaba kaldıralım.
  4. Ekmek sosu için elimizdeki ekmeklerimizi küçük parçalar haline getirin. Tavaya zeytinyağı dökün ve ısınan yağın içine doğradığımız sarımsakları atın. Zeytinyağında bir iki saniye çevirin ve ekmekleri ilave edin. 1 dakika soteleyin, çıtır olan ekmeklere elinizde sebze suyu varsa ekleyin. Macun haline gelene kadar karıştırın ve lezzetlendirin ve süzgeçte geçirerek pürüzsüz hale getirin sosumuz kenara alalım...
  5. Şalgam sos yaparak tabağımızı zenginleştirebiliriz. Şalgam sos için yapmanız gereken Şalgam suyunu bir tencereye döküp glaze etmek ve agar agar veya jelatinle bağlamak.
  6. Palamut tartar yapmak için çok taze bir palamut alıp temizleyip filetolarini çıkartmak. Daha sonra derisinden temizlemek, kılçıklarına dikkat etmek. Burada kılçıkları temizlediğinize kesinlikle emin olun!! Şimdi küpler halinde doğrayabiliriz ama dikkat edeceğiniz tek husus palamut çok yumuşak bir balıktır, çok hassas şekilde küp doğranmış olacaktır. Daha sonra limon suyu, biraz portakal suyu tuz, tane hardal, isterseniz balığın kendi derisini kurutup toz haline getirip içine de koyabilirsiniz! Tuz biber ilave edin dinlendirin. 5 dakika sonra tabaklara alabilirsiniz.
  7. Tabaklama yaptıktan sonra sunuma hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.

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