Masterchef yemekleri! Balık ekmek nasıl yapılır? Ekmek püresi tarifi!

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan balık ekmek yapması istendi. Bildiğimiz balık ekmekten biraz daha farklı olan bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri! Balık ekmek nasıl yapılır? Ekmek püresi tarifi nasıl yapılır?