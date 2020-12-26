MasterChef Yemekleri | Baklava Tarifi! Baklava nasıl yapılır?

MasterChef 26 Aralık Cumartesi günü yarışmacılar birbirinden farklı tariflerle yarıştılar. MasterChef Emir, Özgül ve Barbaros 26 Aralık Cumartesi günü 3. olarak baklava yaparak yarışıyorlar. Peki Türk mutfağının en ünlü tatlısı baklava nasıl yapılır? İşte en lezzetli baklava tarifleri ve püf noktaları!

Baklava, geleneksel Türk mutfağının en ünlü ve en lezzetli tatlısıdır. Türkiye'den dünyaya yayılan ve literatüre geçirilen Baklava tatlısı, Gaziantep'in Ahilik geleneğini sürdürdüğü ve birbirinden güzel seçenekleriyle damakları şenlendiren tatlısıdır. Cevizlisi ayrı, fıstıklısı ayrı güzel baklavanın en güzel tariflerini sizler için derledik. İşte en lezzetli baklava tarifleri! Aşağıda sizler için en lezzetli baklava seçeneklerini derledik!

EL AÇMASI EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

Evde kendiniz yufka açarak adım adım cevizli baklava nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Ev yapımı baklavayı bu tarifle kolaylıkla evde yapabilirsiniz. Malzeme miktarlarını tam olarak tutturduğunuzda tamamen bizim yaptığımız gibi çıtır çıtır şerbetli baklavanızı hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

Aralarına sürmek için:

250 gram eritilmiş tereyağı

Hamuru açmak için:

1 kase nişasta

Baklava hamuru için:

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı elma sirkesi

3 yemek kaşığı yoğurt

6 - 6,5 su bardağı un

İçi için:

1,5 su bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Un hariç bütün malzemeleri genişçe bir kaba alalım ve güzelce karıştıralım.

Üzerine unu azar azar ilave edelim ve yoğurmaya başlayalım. Hafif sert bir hamur elde edeceğiz ve daha sonrahamurumuzun üzerini nemli bir bezle örtelim.

Mümkünse dolapta 1 gece, vakit yoksa oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirelim.

Dinlenen hamurdan 8 tane beze elde edelim ve tezgaha hafif nişasta serperek açabileceğimiz en ince şekilde açalım. Açtığımız bezelerin üzerindeki nişasta kalmamasına dikkat edelim. Fazla nişastayı üzerinden atalım ve oda sıcaklığında açılan yufkaları 10-15 dakika bekletelim.

Tepsinin tabanını tereyağlayalım. İlk katını koyalım ve açtığımız yufkayı tepsi boyutlarında keselim. Fazla kalan hamurları da üzerine koyalım. Bu şekilde 4 adet yufkayı koyalım.

Ardından üzerine bolca ceviz ilave edelim diğer katlarını da koyalım.

Baklavanızı dilim dilim olacak şekilde bıçak yardımıyla keselim. Üzerine eritilmiş tereyağını da gezdirip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıp içi de tamamen pişene kadar 30 - 40 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirelim.

Baklavayı fırından almaya yakın bir tencerenin içerisine su, toz şeker ve limonu koyarak güzelce kaynatalım.

Fırından çıkardığımız sıcak baklavayı birkaç dakika bekletelim. Üzerine sıcak şerbeti de gezdirelim.

Baklavayı oda sıcaklığında şerbetini güzelce çekene kadar bekletelim. Şerbetini çekince baklavanız hazır! Afiyetler olsun!

EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA!

Malzemeler:

3 adet yumurta

Mısır nişastası

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

10 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 kase kırılmış ceviz

Şerbeti için:

5 su bardağı su

4 su bardağı şeker

1 çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı: