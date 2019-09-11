MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Nalan Toprak oldu

11.09.2019 08:27

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2'nci sezon 11'inci yeni bölümünde kırmızı takımda eleme heyecanı yaşandı. Yemekteyiz yarışmasında adını duyurduktan sonra MasterChef Türkiye'ye katılan Nalan, yarışmaya veda eden isim oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de Pazartesi günü ekrana gelen bölümde kırmızı takımdan Nalan ve Eda eleme adayı olmuş, ardından bugün yine dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan Ekin ve Orhan oldu.

DOKUNULMAZLIĞI BATUHAN KAZANDI

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilk olarak dokunulmazlık oyunu yapıldı. Ünlü şefler, yarışmacılardan 5 çay menüsü istedi. Cheesecake, incirli tart, sakallı sandviç, mercimek köftesi, otlu poğaça menüsü hazırlayan ve eleme potasından kurtulan iki takımda biri, yapılan puanlama sonucu dokunulmazlık kazandı. Kazana mavi takım olunca kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden yemek yaptı. Oyunu kaybeden kırmızı takım, İtalyan yemeği yaparak mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı ise Batuhan kazandı.

NALAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

MasterChef'in ikinci eleme yemeği ise Mehmet Yalçınkaya'nın istediği mısır püresi üzerinde kuzu sırtı oldu. Eleme adayları olan Ekin, Nalan, Eda ve Orhan, Mehmet Şef'in tabağına en çok benzeyen tabağı çıkarmak için kıyasıya yarıştı. 30 dakikada yemekleri yapan yarışmacılar jüri karşısına çıktı. MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim ise Nalan oldu.

NALAN TOPRAK KİMDİR?

14 temmuz 1988 İstanbul Kadiköy doğumlu. Okul yılları çok başarılı geçti hatta bu yüzden 6. sınıfta okul birinciliğinden dolayı ödül olarak 2 haftalık Danimarka tatili kazandı. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Biyomedikal bölümünde tamamladı. Ama ilgi alanlarından en önemlisi olan yemek yapma isteği onu yemek pişirmeye itti. Sonra TV8'de başlayan Yemekteyiz yarışması, yarışma arzusu uyandırınca kendini başvuru yaparken buldu. 1 yıl içerisinde best of'da dahil 2 kere Yemekteyiz yarışmasında yarışmasının ardından MasterChef'e katıldı. Toprak'ın asıl mesleği ise futbol hakemliğidir.