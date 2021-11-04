MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Gökhan Akar çıktı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Gökhan Akar çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı performansıyla MasterChef Türkiye'ye damga vuran Pelin Zaman'ın ünlü şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Zaman'la sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Akar, "Kalbimin ta en içi" notunu düştü.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı Masterchef Türkiye'de yarışan Pelin Zaman, özel hayatıyla gündem oldu.

"GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONU"

Başarısıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gökhan Akar, "Pelin Zaman neyin oluyor?" sorusuna sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak "Gönlümün MasterChef Türkiye şampiyonu. Kalbimin ta en içi" cevabını verdi.

Akar, fotoğrafına kendi "Ruh Eşi" şarkısını da ekledi.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Gökhan Akar çıktı

PELİN ZAMAN KİMDİR?

33 yaşındaki Pelin Zaman, havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak görev yaptı. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi aldı. Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, hünerlerini MasterChef Türkiye'de sergilemeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Gökhan Akar çıktı

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Gökhan Akar çıktı

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Gökhan Akar çıktı

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
MasterChef'te bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında maaş krizi yaşandı

MasterChef'te bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında maaş krizi yaşandı

 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddiasını yalanladı

Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddiasını yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title