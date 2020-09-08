MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. En iyi menemeni yaparak kaptan seçilen Esra, kırmızı takımı kaptanı olarak da yarışmaya dün dahil olan Arem'i seçti.

MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi
08.09.2020 08:31 | Son Güncelleme: 08.09.2020 08:37

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye dün akşam 48. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dün akşam oynanan kaptanlık oyununda en iyi menemeni yaparak mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Oyunun sonunda ise Barbaros, Sefa, Arem, Esra, Ebru, Eray en iyi altı tabağın sahibi oldu. Ardından şefler günün birincisini, altıncı tabaktan itibaren Barbaros, Sefa, Ebru, Eray, Arem ve Esra olarak açıkladı. Böylece mavi takımın yeni kaptanı Esra Tokelli oldu.

MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi

YARIŞMAYA KATILDIĞI GÜN KAPTAN OLDU

Mavi takımın yeni kaptanı Esra, kırmızı takımın yeni kaptanı olarak Arem Yüce'nin adını söyledi. MasterChef'e yeni katılan Arem, aynı gün kaptan olmanın heyecanını yaşadı.

MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Esra daha sonra ise takımına Furkan, Berker, Özgül, Ebru, Ayyüce ve Duygu'yu dahil etti. Kırmızı takımın kaptanı olan Arem ise takımına Serhat, Barbaros, Tanya, Sefa, Uğur, Celal ve Eray'ı seçti.

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Öte yandan yeni takım kaptanları olan Esra ve Arem, kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi. Yeni takım kaptanlarının falafel yapmak için verdiği mücadelenin sonunda düellonun kazananı Esra olarak belirlendi. Şeflerden geçerli notu alan Esra, ödülün de sahibi oldu ve dokunulmazlık oyununda takımına beş dakika kazandırdı.

MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi
MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Demet Evgar Demet Akalın Metin Özülkü
Spor Erkan Kamat Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 08:37:14. #1.14#
title