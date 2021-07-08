MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacıyı direkt eledi

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde iddialı yarışmacılardan Ata Çelenk, yemek sunumu esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Tadım esnasında yarışmacının tabağındaki kılı gören Mehmet Yalçınkaya, "Bu bizim kırmızı çizgimiz" diyerek Çelenk'i eledi.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri kadrosunda olduğu MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlandı. Eleme seçimlerinin yapıldığı son bölüme bir yarışmacının yaşadığı talihsizlik damga vurdu.

TABAKTAN KIL ÇIKTI

Yarışmaya Şırnak'tan katılan yarışmacı, iddialı olduğunu belirterek "Bize bir kişi lazım dediler, şampiyon olmaya geldim" dedi. Öte yandan yarışmacının "Bize 1 kişi lazım" yazılı tişörtü de dikkat çekti. Yemeğini vaktinde hazırlayıp jürilere sunan Şırnaklı Ata'nın yemeğini tatmak için gelen şef Mehmet Yalçınkaya, tabaktaki kılı fark etti.

DİREKT ELENDİ

Yemekten bir parça aldıktan sonra kılı fark eden Mehmet Şef bu olayı diğer jüri üyeleriyle paylaşmak zorunda olduğunu söyledi. Mehmet Şef bu olayı Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile paylaştıktan sonra yarışmacı Ata'ya yemekte kıl çıkmasının kırmızı çizgi olduğunu söyledi ve emekleri için teşekkür ederek gelecek seneye yarışmaya tekrar katılabileceğini ifade ederek eledi.