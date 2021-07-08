MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacıyı direkt eledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacıyı direkt eledi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde iddialı yarışmacılardan Ata Çelenk, yemek sunumu esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Tadım esnasında yarışmacının tabağındaki kılı gören Mehmet Yalçınkaya, "Bu bizim kırmızı çizgimiz" diyerek Çelenk'i eledi.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri kadrosunda olduğu MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlandı. Eleme seçimlerinin yapıldığı son bölüme bir yarışmacının yaşadığı talihsizlik damga vurdu.

TABAKTAN KIL ÇIKTI

Yarışmaya Şırnak'tan katılan yarışmacı, iddialı olduğunu belirterek "Bize bir kişi lazım dediler, şampiyon olmaya geldim" dedi. Öte yandan yarışmacının "Bize 1 kişi lazım" yazılı tişörtü de dikkat çekti. Yemeğini vaktinde hazırlayıp jürilere sunan Şırnaklı Ata'nın yemeğini tatmak için gelen şef Mehmet Yalçınkaya, tabaktaki kılı fark etti.

MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacıyı direkt eledi

DİREKT ELENDİ

Yemekten bir parça aldıktan sonra kılı fark eden Mehmet Şef bu olayı diğer jüri üyeleriyle paylaşmak zorunda olduğunu söyledi. Mehmet Şef bu olayı Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile paylaştıktan sonra yarışmacı Ata'ya yemekte kıl çıkmasının kırmızı çizgi olduğunu söyledi ve emekleri için teşekkür ederek gelecek seneye yarışmaya tekrar katılabileceğini ifade ederek eledi.

MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacıyı direkt eledi
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacıyı direkt eledi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (1)
OZGR KRDMN: Mini mini hanımcık olsaydı Ona Özel kurs vermeyi tahhüd ederdei ama ;)
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Salih Uçan Metin Oktay Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacıyı direkt eledi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:56:59. #1.15#

title