MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi
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MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi

27.11.2020 07:30 | Son Güncelleme: 27.11.2020 07:57

MasterChef Türkiye, dün akşam 108. bölümüyle ekrana geldi. Takım dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, Sefa'nın hazırladığı zeytinyağlı menüsünü yapmaya çalıştı. Oyunların sonunda ise haftanın ilk eleme adayı seçildi.

Kaptanlar düellosunu kazanarak elde ettiği avantaj ile karşı takımdan önce menüyü yapan Sefa, oyunda da düellolardaki eşleşmeleri de belirledi. Şeflerin verdiği süre sonunda tadım aşamasına geçildi. Şeflerin ortak kararıyla dokunulmazlığı kazanan Sefa'nın kaptan olduğu kırmızı takım oldu.

7. KEZ DOKUNULMAZLIK KAZANDI

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan Danilo Zanna'nın imza tabağı 'kış bahçesi' yapılması istendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanmak isteyen mavi takım yarışmacıları Serhat, Uğur, Ebru ve Özgül tezgahların başına geçerek istenilen sürede yemeği yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat oldu. Serhat böylece 7. defa bireysel dokunulmazlığı kazanmış oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi

İLK ELEME ADAYI SEÇİLDİ

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı, mavi takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu. Oylamada Ebru ve Uğur'a ikişer oy çıktı. Kurallar gereği eşitlik durumunda ise kararı kaptan verdi. Ancak kaptan olan Ebru kendisi yerine Uğur'un elemeye kalmasını istedi. Böyle haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.

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MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi

YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Öte yandan çekimleri günler öncesinden yapılan MasterChef Türkiye yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medya hesabından küfür ve hakaret dolu paylaşımlarından dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. Sosyal medya hesabından Deniz'le ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" demişti.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi
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