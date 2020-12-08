MasterChef trileçe nasıl yapılır? 8 Aralık Masterchef tarifleri! En lezzetli, kolay trileçe tarifi!
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MasterChef trileçe nasıl yapılır? 8 Aralık Masterchef tarifleri! En lezzetli, kolay trileçe tarifi!

08.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:43
MasterChef trileçe nasıl yapılır? 8 Aralık Masterchef tarifleri! En lezzetli, kolay trileçe tarifi!

Kolay yapımı ve lezzeti ile tercih edilen sütlü tatlı MasterChef trileçe nasıl yapılır? 8 Aralık Masterchef tarifleri! En lezzetli, kolay trileçe tarifi!

8 Aralık MasterChef yarışmasında birbirinden lezzetli tatlılar denenecek. MasterChef trileçe nasıl yapılır? 8 Aralık Masterchef tarifleri! En lezzetli, kolay trileçe tarifi!

MASTERCHEF TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

10 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kek Şerbeti için;

4 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

2 kutu krema

Karamel Sos için;

1 bardak toz şeker

1 kutu krema

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı;

Derin bir kase içinde yumurta ile şekeri mikserle iyice çırpın. Şekerler eriyene ve karışımın rengi açılıp krema kıvamına gelen kadar çırpmaya devam edin. Daha sonra yağı yavaşça ekleyip tekrar çırpın. Bu karışım içine un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı koyup tahta kaşıkla alttan üste doğru karıştırın.

İyice harmanlandığında yağlanmış fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 170° fırında 10 dakika pişirin. Daha sonra fırının sıcaklığını 150 dereceye düşürüp 20-25 dakika pişirin. Pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testini kullanabilirsiniz. Keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Kekin biraz ilk sıcaklığının çıkması için kenarda bekletin.

Sütlü şerbeti için; inek sütü, manda sütü ve keçi sütünü tencereye alın. Şekerini de ekleyip eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve ılımaya bırakın. Eğer bu üç sütü bulamıyorsanız inek sütü ve krema ile aynı işlemi yapabilirsiniz.

Keki ılıkken dilimleyip kürdanla delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine dökün. Bu şekilde biraz buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olur. Daha sonra şerbeti tamamen çektiğinde üzerine hazır karamel sosu güzelce yayın ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

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