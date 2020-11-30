MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu
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MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu

30.11.2020 07:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 07:48

Yıllar önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan dolayı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, dün akşam yayınlanan eleme bölümde gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz, "Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin" dedi.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MasterChef Türkiye yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini söyledi. Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen yarışmada ise Uğur'un diskalifiye edildiği anlar yayınlandı.

"YARIŞMAYA DEVAM ETMEN UYGUN DEĞİL"

MasterChef'te elemeye kalan Uğur, Sefa ve Barbaros'un normalde eleme turunda yarışması gerekiyordu. Ancak stüdyoya giren üç yarışmacıdan Sefa ve Barbaros şefler tarafından üst kata gönderildi. Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Şef Somer Sivrioğlu, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik" dedi.

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu

"HERKESTEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Diskalifiye edildiği daha önceden kendisine bildirilen Uğur ise veda konuşması yaptı. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Uğur, "Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Sizlerden, Acun Medya'dan ve tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim. Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim. Aslında ben buraya gelirken sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

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MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu

YARIŞMACILAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

"Geçmişimin bu şekilde ortaya çıkmasından çok utanıyorum. Bu şekilde ailemin yanına gideceğim için çok utanıyorum" diyen Uğur arkasındaki tezgaha dayanarak uzun süre gözyaşı döktü. Uğur'un vedası sırasında diğer yarışmacılar da gözyaşlarına boğuldu. Somer Şef ise Uğur'u "Zaman her şeyin ilacıdır. Bunlar da unutulur" diyerek teselli etmeye çalıştı.

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu

"ÇOCUKLUĞUMDA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR BENİM HİKAYEMİN SONUNU GETİRDİ"

Yarışmanın yayınlanan bölümünün ardından Twitter ve Instagram hesaplarından açıklama yapan Uğur Yılmaz Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Yemek yapmak yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız aynı benim gibi.

Bizim jenerasyonumuzun hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya işte bu ve buna benzer hatalar için bir başka zemin haline geliverir. Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim Masterchef hikayemin sonunu getirdi."

"BAĞIŞLAYIN, ÇOCUKLUĞUNA VERİN"

"Hedefim Masterchef'te final oynamaktı ve bunu çok istiyordum. Bu hedef ve isteğime rağmen bugün artık kaybettiğim Masterchef finali ve şampiyonluk ihtimali değil sosyal medyada yaptığım hata ve mahcubiyetime üzülüyorum. TV8 ailesine kendilerinden çok şey öğrendiğim şeflerime yarışmacı arkadaşlarıma ve yaptığım iyi ve kötü tabaklarımda bile beni destekleyen tüm sevenlerime içten ve derin bir özür borçluyum. Yazdıklarımla kimi nerede ve ne zaman üzdüysem özür diliyor ve özrümün kabulünü rica ediyorum. Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin."

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu
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