MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde Şef Mehmet Yalçınkaya ile Barbaros arasında gergin anlar yaşandı. Tatlısının olduğu buzdolabının kapağının açık olduğunu fark etmeyen Barbaros, ünlü şefi çileden çıkardı.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Yarışmacılardan Danilo Zanna'nın imza tabağı olan aranjman tatlısının yapılması istendi.

25 BİN TL'Yİ KAZANAN BELLİ OLDU

Dün akşam ekrana gelen bölümde yarışmacılar ilk olarak 25 bin TL'lik para ödülü için konuk oldukları Bolu'da bireysel mücadele etti. Eray, Barbaros, Serhat, Özgül ve Emir'in hazırladıkları menüyü özel misafirler tattı ve şefler oylamaları açıkladı. Bolu'da oynanan ödül oyununu kazanan yarışmacı olan Eray oldu.

BUZDOLABININ AÇIK OLDUĞUNU FARK ETMEDİ

Yarışmacılar bu sefer de stüdyoya gelerek eleme adayı olmamak için mücadele etti. Yaptığı tatlının olduğu buzdolabının kapağının açık olduğunu fark etmeyen Barbaros, Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı. Barbaros'a sert sözlerle yüklenen şef, "Final haftası yarışmacısı sen misin? Orada buzdolabı açık sen yaptığın çikolatayla oynuyorsun. Tatlın da ılık" dedi.

BARBAROS'UN BAĞIRMASI MEHMET ŞEF'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Buzdolabı kapağını Emir'in açık bıraktığını söyleyerek sesini yükselten Barbaros, Yalçınkaya'yı daha da sinirlendi. "Beni dinle" diyerek bağıran ünlü şef, "Bana arkadaki yarışmacıyı mazeret gösterme. İşine sahip çıkarsan şampiyon olursun. Fırında yemek varken nasıl önünde yatıyorsan bunun da peşine düşeceksin" ifadelerini kullandı.

ELEME ADAYI OLDU

Eleme adayının belirlendiği oyunda son ikiye Emir ve Barbaros kaldı. MasterChef'te potaya giren Eray'ın ardından ikinci eleme aday Barbaros oldu. Gecenin birincisi ise Serhat seçildi.