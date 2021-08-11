MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi
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MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ana kadroya girecek yarışmacıların seçildiği MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde bir ilk yaşandı. Şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yaparak yaratıcılık oyununda mücadele eden yarışmacılardan Burcu ve Araz son ikiye kaldı. Şefler kararsız kalınca MasterChef'te bir ilke imza atıldı ve ana kadroya girecek olan ismi Danilo Zanna belirledi.

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ana kadro yarışmacıların seçildiği turda yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele etti.

OSMANLI YEMEĞİ YAPTILAR

MasterChef Türkiye'de ikinci grupta ana kadroya girmek için ilk bölümde Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye yapılması istendi. Süre sonunda şefler, tadım yapmak için yarışmacıların tek tek karşısına çıktı. Tadım yapmadan önce açıklama yapan Mehmet şef, yemekte gülsuyu ve balın dengesinin önemli olduğunu, etin önüne hiçbir şeyin geçmemesi, etin iyi pişmesi, köftelerin dağılmaması gerektiğini söyledi. Tadım sonrasında ilk turu geçen yarışmacılar; Merve, Samet, Hüseyin, Görkem, Hasan, Araz ve Burcu oldu.

MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi

ŞEFLER ARAZ VE BURCU ARASINDA KALDI

İlk etapta en iyi yemeği yapan 6 yarışmacı, yaratıcılık turunda fıstık ezmesi kullanarak en farklı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. 40 dakikalık sürenin ardından tadım yapan şefler, son ikiye kalan Burcu ve Araz arasında bir seçim yaptı.

MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi

ANA KADROYA GİREN İSMİ DANILO BELİRLEDİ

Mehmet Yalçınkaya Araz'ın yemeğini, Somer Sivrioğlu ise Burcu'nun yemeğini beğendiğini açıkladı. Şef Sivrioğlu "Ben Burcu'nun, Mehmet Yalçınkaya ise Araz'ın yemeğini daha çok beğendi. Danilo ise bizi dinledi dinledi. Biz de 'Karar sana kalıyor' dedik. Danilo ise kararını sahnede açıklayacağı söyledi. Biz de Danilo'nun kim seçeceğini bilmiyoruz" dedi.

ANA KADROYA SEÇİLEN 8. YARIŞMACI BURCU OLDU

Danilo Zanna ise "İki farklı tabak ama ikisi de çok başarılı. Ben iki şefi dinledim ve ikisi de doğru aslında. Ben bir karar aldım. MasterChef'te ana kadroya giren 8. yarışmacı Burcu" dedi. Böylece ikiye bir oy çokluğu ile MasterChef ana kadrosuna giren isim Burcu Önal oldu.

MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi
MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi - Haberler Magazin
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