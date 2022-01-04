Masterchef Sergen Özen nereli kimdir? Sergen Özen kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021 Sergen Özen çeyrek finale çıktı mı, Instagram hesabı nedir?

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MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacısı Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti. ... Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır.

Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır. İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir. Balık tutmayı çok seviyor ve yaklaşık on yıldır aşçılık yapıyor.

Masterchef Sergen Özen, ilerideki büyük hedeflerinden birisini Miami'ye Tekirdağ Köftecisi açmak ve bu köfteci dükkanı zinciri oluşturmak olduğunu belirtti.

SERGEN ÖZEN'İN INSTAGRAM HESABI

Masterchef Türkiye takipçileri, yarışmacıların hayatları ile birlikte sosyal medya hesaplarını araştırıyor ve yarışmacılara oradan destek oluyorlar. Yedek yarışmacıların arasından kadroya 16. isim olarak dahil olan MasterChef Sergen Özen, Instagram'da "sergenozn" kullanıcı adıyla yer alıyor. Şu an 296 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Sergen Özen'in İnstagram'da toplam 19 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@sergenozn" adresinden ulaşabilirsiniz.

SERGEN ÖZEN ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda Sergen Özen yedek kadrodan ana kadroya katılan 16. isim oldu.

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