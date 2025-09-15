MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Masterchef'te yeni hafta, kaptanlık oyunu ile start aldı. Şefler bu kez yarışmacılardan, tatlı dünyasının sevilen lezzetlerinden biri olan "tiramisu" hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda en yüksek puanı toplayan isim, 7. haftada mavi takımın kaptanı olmaya hak kazanacak. Mavi takım kaptanı sadece bireysel dokunulmazlık elde etmekle kalmayıp, karşı takımın kaptanını da belirleme şansına sahip olacak. Peki, kaptanlık mücadelesini kim kazandı? 15 Eylül MasterChef'te mavi takım kaptanı kim seçildi?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yeni haftaya kaptanlık oyunu ile start verildi. Şeflerin puanlamaları sonucunda bu akşam mavi takım kaptanı belli olacak. Mavi takımın kaptanı, kırmızı takımın kaptanını seçme hakkına sahip olacak ve iki kaptan da kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

MasterChef'te bu haftanın takımları henüz açıklanmadı. Kaptanların seçimleri tamamlandığında yeni takımlar netleşecek ve duyurulacak.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

MasterChef Türkiye 2025 ana kadrosuna son katılan yarışmacı Aslı oldu.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ? 14 EYLÜL 2025

MasterChef'te elenen son yarışmacı ise İlhan olarak açıklandı.