Masterchef'te Hasan ve Eren şampiyon olmak için hünerlerini sergiliyor. Yarışmacılar belirledikleri menüler ile jüriyi etkilemeye çalışıyor. Peki, Masterchef imza yemekleri! Masterchef final yemekleri neler? Eren final yemeği nedir? Hasan final yemeği nedir? Detaylar haberimizde...

TV8'de yayınlanan ve ekranların en çok izlenen yemek programı Masterchef'te final menüleri açıklandı. Yarışmacılar geleneksel ve uluslararası mutfağa göre menülerini belirledi. Peki, Masterchef imza yemekleri! Masterchef final yemekleri neler? Eren final yemeği nedir? Hasan final yemeği nedir? merak konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FİNAL YEMEKLERİ

1. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü geleneksel mutfaktan esinlenerek hazırladılar.

MASTERCHEF HASAN'IN FİNAL MENÜSÜ NEDİR?

Geleneksel Mutfak Menüsü:

Anadolu

Altı Ezmeli

Kapadokya

Uluslararası Mutfak Menüsü:

Deniz Mahsulü Connoli

Atlas

Churros

İmza Tabağı:

Hayat

MASTERCHEF EREN'İN FİNAL MENÜSÜ NEDİR?

Geleneksel Mutfak Menüsü:

Urla

Antep

Anadolu

Uluslararası Mutfak Menüsü:

Doğa

Zarzuela

Külah

İmza Tabağı:

Bostan

MASTERCHEF İMZA YEMEKLERİ NELERDİR?

Masterchef Eren'in imza yemeği

Bostan

Eren'in imza yemeği

Masterchef Hasan'ın imza yemeği

Hayat

Hasan'ın imza yemeği

Eren'in ve Hasan'ın imza tabağı

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