Masterchef imza yemekleri! Masterchef final yemekleri neler? Eren final yemeği nedir? Hasan final yemeği nedir?
Masterchef'te Hasan ve Eren şampiyon olmak için hünerlerini sergiliyor. Yarışmacılar belirledikleri menüler ile jüriyi etkilemeye çalışıyor. Peki, Masterchef imza yemekleri! Masterchef final yemekleri neler? Eren final yemeği nedir? Hasan final yemeği nedir? Detaylar haberimizde...
TV8'de yayınlanan ve ekranların en çok izlenen yemek programı Masterchef'te final menüleri açıklandı. Yarışmacılar geleneksel ve uluslararası mutfağa göre menülerini belirledi. Peki, Masterchef imza yemekleri! Masterchef final yemekleri neler? Eren final yemeği nedir? Hasan final yemeği nedir? merak konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...
1. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü geleneksel mutfaktan esinlenerek hazırladılar.
Geleneksel Mutfak Menüsü:
- Anadolu
- Altı Ezmeli
- Kapadokya
Uluslararası Mutfak Menüsü:
- Deniz Mahsulü Connoli
- Atlas
- Churros
İmza Tabağı:
- Hayat
Geleneksel Mutfak Menüsü:
- Urla
- Antep
- Anadolu
Uluslararası Mutfak Menüsü:
- Doğa
- Zarzuela
- Külah
İmza Tabağı:
- Bostan
Masterchef Eren'in imza yemeği
- Bostan
Masterchef Hasan'ın imza yemeği
- Hayat