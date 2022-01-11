MasterChef ilk finalist kim oldu? Masterchef'te finale kim kaldı? Masterchef finalist kim oldu? MasterChef finale kalanlar belli oldu mu?

Masterchef kim finale çıktı, ilk finalist kim oldu? 11 Ocak Masterchef kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu akşam ilk finalist MasterChef jürisinden en yüksek oyu alarak belli olacak. İşte, MasterChef finalistleri...

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

MasterChef 2021'de final haftasının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Hasan, Tahsin ve Eren şampiyon olmak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. Peki sezonun ilk finalisti kim olacak?

MASTERCHEF İLK FİNALİSTİ KİM OLDU?

11 Ocak MasterChef'te ilk finalist bu akşam belli oluyor. Finalist kırmızı konseptli 3 yemek sonunda jüri üyelerinin oyları ile belli olacak.

MASTERCHEF'TE FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam finalistler belli oluyor. Büyük final öncesi yarışmacılar son hünerlerini sergiliyor. Hasan, Tahsin ve Eren şampiyon olmak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. Bu 3 isim arasından bir kişi finale yükselecek. MasterChef ilk finalist bu akşam belli olacak.

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