Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Magazin gündemine damga vuran gelişmede, Hafsanur Sancaktutan hakkında yapılan Adli Tıp incelemesinin sonucu kamuoyuna yansıdı. Testin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından oyuncudan gecikmeden açıklama geldi.

“HAYATIM BOYUNCA KULLANMADIM”

Sancaktutan, yaptığı açıklamada söz konusu maddeyle hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı:

“Hayatım boyunca yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım.”

TEST SONUCUNA İTİRAZ

Oyuncu, Adli Tıp sonucuna rağmen bir karışıklık olabileceğini belirterek süreci resmi yollarla yeniden başlatacağını ifade etti.

“Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim.”

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM”

Sancaktutan, konunun aydınlatılması için tüm adımları atacağını da sözlerine ekledi:

“Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve çok üzgünüm.”