Haberler

CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal ile Fas U-15 maçının ardından ortaya atılan yaş hilesi iddiaları ve yeni görüntüler tartışmaları büyütürken, Fas’ın resmi itirazı sonrası gözler CAF’ın vereceği karara çevrildi.

CAF U-15 turnuvasında Senegal ile Fas arasında oynanan karşılaşma sonrası yaş tartışması gündeme damga vurdu. Mücadelenin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, iddiaları yeniden alevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Turnuva kapsamında karşı karşıya gelen Fas U-15 ve Senegal U-15 takımlarının mücadelesi sonrası Fas cephesi dikkat çeken bir adım attı. Faslı yetkililer, Senegal takımındaki bazı oyuncuların yaşlarının turnuva kriterlerine uygun olmadığı gerekçesiyle resmi itirazda bulundu.

YAŞ ŞÜPHESİ TARTIŞMA YARATTI

Fas’ın yaptığı itirazın ardından Senegal U-15 takımındaki futbolcuların yaşlarıyla ilgili şüpheler gündeme geldi. Özellikle oyuncuların fiziksel görünümleri üzerinden yapılan yorumlar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

YENİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEMİ ALEVLENDİRDİ

Maç sonrası ortaya çıkan yeni görüntüler, tartışmaları daha da büyüttü. Görüntülerdeki bazı oyuncuların yaş kategorisine uygun olup olmadığı yönünde soru işaretleri yeniden gündeme taşındı.

GÖZLER CAF YETKİLİLERİNDE

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Afrika Futbol Konfederasyonu’na çevrildi. CAF’ın yapılan itirazı değerlendirmeye alarak inceleme başlatması beklenirken, sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Hamza Temur
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

