Mardin'de penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu tutuklandı

Mardin'de amatör maçtaki kavgada futbolcunun elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı.

Mardin Süper Amatör Lig'de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiğini kıran Sedat K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen futbolcu Sedat K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, karşılaşmaya ilişkin hakem ve gözlemci raporlarının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından incelenmeye alındığı ve disiplin sürecinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı