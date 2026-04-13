Mardin'de penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu tutuklandı

Mardin'de penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu tutuklandı
Mardin'de oynanan amatör maçta çıkan kavgada, bir futbolcunun elmacık kemiği kırıldı. Olayın ardından tutuklanan futbolcu, cezaevine gönderildi. Türkiye Futbol Federasyonu, olayla ilgili disiplin sürecine başladı.

Mardin'de amatör maçtaki kavgada futbolcunun elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı.

Mardin Süper Amatör Lig'de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiğini kıran Sedat K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen futbolcu Sedat K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, karşılaşmaya ilişkin hakem ve gözlemci raporlarının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından incelenmeye alındığı ve disiplin sürecinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
