Masterchef final ne zaman 2022? Masterchef Türkiye büyük final ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? Masterchef büyük ödül nedir?

Masterchef 2022 finali ne zaman? Masterchef Türkiye finali hangi gün yapılacak? Masterchef finali canlı yayında mı olacak? Masterchef 2022 finaline kimler kaldı? gibi sorular gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Masterchef final ne zaman 2022? Masterchef Türkiye büyük final ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? Detaylar sizlerle...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021-2022 FİNAL 4'LÜSÜ KİMLER?

Finale kalan 4 isim şöyle:

- Sergen

- Hasan

- Eren

- Tahsin

Son ikiye kalan isimler:

- Hasan

- Eren

Buna göre Masterchef şampiyonu Hasan veya Eren'den birisi olacaktır.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 2022 finali hangi gün yapılacak henüz netleşmedi. Fakat Survivor 2022 15 Ocak Cumartesi tarihinde başlayacak. Haliyle Masterchef 2022 finalinin de bu tarihten önce yapılacağı tahmin ediliyor.

Masterchef Türkiye 2021 finali 14 Ocak Cuma 2022 tarihinde canlı yayında belli olacaktır. 15 Ocak günü ise Survivor başlayacak.

Bugün 13 Ocak Perşembe final aşamasının 1. kısmı yapılacak. Yarın ise canlı yayında finalin 2. kısmı olacak ve yarın 14 Ocak şampiyon olan isim açıklanacaktır.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise tahminlere göre birinci olan yarışmacıya 500 bin TL ödül verilecek.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet