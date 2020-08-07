Masterchef deniz tarağı tarifi! Deniz tarağı yemeği nasıl yapılır? Deniz tarağı nedir? Deniz tarağı nasıl yenir? Deniz tarağı nasıl temizlenir? MasterChef, yarışmacı performansları ile olduğu kadar yemekleriyle de izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Dün akşam MasterChef'te yapılan deniz tarağı yemeği de tarifi ve özellikleriyle merak edilen konulardan oldu. Peki, deniz tarağı yemeği nasıl yapılır? Deniz tarağı nasıl temizlenir, deniz tarağı nasıl yenir?

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği MasterChef 2020'de yapılan yemekler de ilgi odağı oluyor. Peki, deniz tarağı nasıl temizlenir, deniz tarağı yemeği nasıl yapılır, deniz tarağı nasıl yenir?

DENİZ TARAĞI NEDİR?

Deniz tarağı, hiçbir zaman tatlı suda olmamakla birlikte, dünyanın tüm okyanuslarında bulunan bir çift kabuklular ailesidir. Bunlar, kısa mesafelerde hızla yüzebilen ve hatta okyanus tabanından biraz uzaklaşabilen birçok türün bulunduğu, birincil olarak "serbest yaşayan" olan çok az sayıda iki kabuklu gruptan biridir.

Küçük bir azınlık tarak türü, yetişkin olarak kayalık alt tabakalarada yaşarken, diğerleri kendilerini yaşamlarının bir noktasında deniz otu gibi sabit veya köklü nesnelere, byssal ip adı verilen bir filament aracılığıyla bağlarlar . Ancak türlerin çoğu kumlu yüzeylerde yaslanmış olarak yaşar ve denizyıldızı gibi bir yırtıcı hayvanın varlığını hissettiğinde, kabuklarını tekrar tekrar çırparak oluşturulan jet iticisini kullanarak suda hızlı ama düzensiz bir şekilde yüzerek kaçmaya çalışabilirler. Deniz tarağının iyi gelişmiş bir sinir sistemi vardır ve diğer çift kabuklu deniz hayvanlarının çoğunun aksine, tüm tarakların mantolarının kenarlarına yerleştirilmiş çok sayıda basit göz halkası vardır .

Birçok deniz tarağı türü gıda kaynağı olarak oldukça değerlidir ve bazıları su ürünleri yetiştiriciliği olarak yetiştirilir . Deniz ürünleri olarak satılan bu çift kabukluların etine, yani adüktör kasına da "tarak" kelimesi uygulanır . Parlak renkli, simetrik, yelpaze şeklindeki deniz tarağı kabukları, yayılan ve sıklıkla yivli süslemelere sahip kabuk koleksiyoncuları tarafından değerlidir ve eski zamanlardan beri sanat, mimari ve tasarımda motifler olarak kullanılmıştır.

Yaygın dağılımları nedeniyle, deniz tarağı kabukları plajlarda yaygın bir manzaradır ve genellikle parlak renklidir, bu da onları sahilciler ve tatilciler arasında toplamak için popüler bir nesne haline getirir . Kabuklar, sembolizm dahil popüler kültürde de önemli bir yere sahiptir.

DENİZ TARAĞI NASIL TEMİZLENİR?

Deniz taraklarını temizlemeden evvel bol su ile yıkamanız gerekir. Kabuklarında yer alan küçük yosun ya da kum kalıntılarını sert bir fırça yardımı ile temizlenmelidir. Kabuğunu açmak için ise özel istiridye bıçağını kullanarak deniz tarağının kaslı beyaz bölümünü kabuğundan nazikçe ayrılmalıdır. Deniz tarağının yenen bu kısmını parçalamadan çıkarılınca yemek yapımına hazır hale gelir.

DENİZ TARAĞI NASIL YENİR?

Deniz tarağı yemeği, genelde soteleme veya fırında pişirme şeklinde tüketilir. Keskin bıçaklar yardımıyla kabuklarının ayrıldığı deniz tarakları, içlerindeki etlerinin bıçağın ucu veya kaşık ile alınmasıyla yemeğe hazırlanır.

DENİZ TARAĞI YEMEĞİ NASIL YAPILIR?DENİZ TARAĞI TARİFİ NEDİR?

Deniz tarağı tarifi için gerekli malzemeler:

300 gram deniz tarağı

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı kadar tereyağı

2 diş sarımsak

Deniz tarağı tarifi beşamel sosu için:

1/ 1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

3.5 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı hardal

Deniz tarağının üzeri için:

Bir tutam maydanoz

100 grgravyer peynir

Deniz tarağı tarifi nasıl yapılır?

Derin bir tavada deniz taraklarını haşlayın.

Sonra tavaya tereyağını alın.

Sarımsak ve maydanozları da ince ince doğrayın.

Tavaya eklenen sarımsak ve maydanozların yanına deniz tarağını koyarak soteleyin.

Beşamel sosu için tavada tereyağı ve unu sararana kadar kavurun.

Un ve tereyağının üzerine bir su bardağı ılık süt ilave edin.

Kaynayınca ocaktan alıp ezilmiş sarımsak, hardal ve konyak ekleyip karıştırın

Fırın kabına deniz taraklarını yerleştirin.

Üzerine beşamel sos dökün.

İsteğe göre lezzetini daha fazla arttırmak adına gravyer peynirler konulduktan sonra orta derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar pişirin. Afiyet olsun.