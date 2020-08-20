MasterChef Danilo kimdir? MasterChef jurileri Instagram hesapları! MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı MasterChef jürilerinden Danilo Zanna hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. MasterChef Danilo'nun Instagram hesabı var mı şeklinde araştırmalar yapılırken aynı zamanda Masterchef jurileri Instagram hesapları, Masterchef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı merak edildi. Peki, Masterchef Danilo kimdir?

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye jürilerinden Danilo Zanna, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, MasterChef Danilo kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı varmı? İşte, MasterChef jurileri Instagram hesapları!

MASTERCHEF DANİLO KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Nisan 1982

Kaç yaşında: 38 yaşında

Nereli: Prato, Toskana, İtalya

Doğum: 15 Nisan 1982

Eş: Tuğçe Demirbilek (e. 2012)

Meslek: Yemek şefi ve sunucu

Çocuklar: Zeno Zanna

Danilo Zanna (d. 15 Nisan 1982), İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisi.

İLK YILLARI

Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

TÜRKİYE'DE YAŞAMI

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2020'de yeni sezonunda 4. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir.

MASTERCHEF DANİLO INSTAGRAM HESABI VAR MI?

MAsterChef Danilo Zanna Instargam hesabı: @danilozanna

MasterChef Somer Sivrioğlu Instagram hesabı: @somersivrioglu

MasterChef Mehmet Yalçınkaya Instagram hesabı: @chefmehmetyalcinkaya

Masterchef Danilo Zanna "@danilozanna" hesabından paylaşımlar yapmaktadır. İşte, Danilo Zanna'nın paylaşımlarından bazıları…