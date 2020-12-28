Masterchef başvurusu nasıl yapılır? 2021 Masterchef başvurusu nereden yapılıyor? Masterchef başvurusu nasıl yapılıyor?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'ye başvuru nasıl yapılır? Yemek yapma yeteneğine güvenenlerin en çok sorduğu soru Masterchef başvurusu nasıl yapılır? 2021 Masterchef başvurusu nereden yapılıyor? Masterchef başvurusu nasıl yapılıyor?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'ye başvuru nasıl yapılır? Yemek yapma yeteneğine güvenenlerin en çok sorduğu soru Masterchef başvurusu nasıl yapılır? 2021 Masterchef başvurusu nereden yapılıyor? Masterchef başvurusu nasıl yapılıyor? İşte detaylar haberimizde...

2021 MASTERCHEF BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Masterchef Türkiye programında yarışmacı olmak isteyenlerin Masterchef başvuru formu linkine ulaşarak formu doldurmaları gerekmektedir. Bu sezon, önceki sezonlardan farklı olarak Covid 19 salgını nedeniyle sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. Yarışmacılardan kendilerini tanıttıkları ve becerilerini anlattıkları bir video çekmeleri istenmektedir.

2021 MASTERCHEF TÜRKİYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarışmada mücadele etmek isteyenler heyecanla Masterchef başvurusu 2021 duyurusunu bekliyor. TV8'de yayınlanan ve hayli sayıda izleyicisi olan lezzet yarışması Masterchef Türkiye, her sezon bir yeteneğe "Masterchef" unvanı kazandırıyor.

Master chef başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle TV8'in internet sitesinde yayınlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurması gerekmektedir.

Linkten sadece Masterchef Türkiye değil, kanalda yayınlanan diğer yarışma ve programların başvuru formuna kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Masterchef Türkiye'de bu yıl diğer yıllardan farklı olarak, yarışmacılardan çekecekleri bir video ile kendilerini tanıtmaları ve tecrübelerini anlatmaları istenmektedir. Bu talebin sebebi olarak ise tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını gösterilmektedir.

Video gönderimi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

Masterchef başvuru linki:

http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef/1

MASTERCHEF HAKKINDA

Geçtiğimiz sezonlarda da yoğun ilgi gören Masterchef Türkiye, bu yıl da büyük bir ilgiyle yeni sezona başladı.

Mutfaktaki yeteneklerini ortaya koymak ve Masterchef unvanına sahip olmak isteyenler yarışmacı olmak için yeni sezon duyurusunu heyecanla beklediler. Hatta bu sezon programa rekor sayıda başvuru yapıldığı bilinmektedir.

Masterchef bu sezona yine oldukça kalabalık bir kadro ile başladı. Geçen sene olduğu gibi, bu yıl da ilk olarak eleme aşaması olacak. Sona kalan 16 yarışmacı ile programdaki rekabetin dozu daha da artacak.

Masterchef Türkiye'de yarışan yarışmacılar alanında ün yapan yerli ve yabancı şeflerden ders alma fırsatı yakalıyor.

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu 17 Temmuz Cuma günü yayınlanmaya başladı. Programının şef koltuğunda bu yıl da Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturuyor. Bu 3 isim aynı zamanda yarışmanın sunuculuğunu da üstlenmektedir.

Yarışmanın şeflerinden Danilo Zanna, aksanlı Türkçesi ve tam yerinde yaptığı esprilerle dikkat çekiyor. İtalyan Şef Zanna aslında ekranlar için tanıdık bir yüz. Çünkü Türkiye onu Elin Oğlu isimli programı ile tanıdı. Zanna, 1982 yılında İtalya'da doğdu. Meslektaşı Şef Tuğçe Demirbilek ile sevgili olduktan sonra ülkemize gelen Zanna, İtalyan işi isimli program ile ekranlarla tanıştı. Zanna ayrıca Görümce isimli filmde de oynadı. Kendisine ait bir restoranı işleten Zanna'nın ailesinin de aşçı olduğu bilinmektedir.

Masterchef Türkiye'nin seyirci tarafından çokça sevilen bir diğer şefi ise Somer Sivrioğlu. Sivrioğlu da yaptığı espriler ile dikkat çeken isimlerden biri. 1971 yılında doğan Sivrioğlu, 25 yaşında mutfak eğitimleri almak için Avustralya'ya gitmiş ve orada büyük başarılara imza atmıştır. Sivrioğlu'nun Sidney'de açtığı Türk restoranı kısa bir süre içinde bölgenin en çok tercih edilen mekanlarından biri olmuştur.

Türkiye'nin en meşhur executive cheflerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu. Yalçınkaya çok küçük yaşlarda mutfağa merak salan isimlerden biri. Amcasının yanında, 12 yaşındayken aşçılık eğitimine başlayan Yalçınkaya, kariyeri boyunca birçok ünlü restoranda çalışmıştır. Yalçınkaya şu anda İstanbul Kalamış Marina Hotel'de Executive Chef olarak görev yapmaktadır.