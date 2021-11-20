MasterChef'in jüri üyesi kız arkadaşıyla yakalandı

İki yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla evliliğini noktalayan Somer Sivrioğlu, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi.

Sivrioğlu'na aşk yaşadığı iddia edilen Pınar Kızılkaya ve bir arkadaşı daha eşlik etti.

KAZA YAPTI

Flaşların patlamasıyla büyük şok yaşayan Sivrioğlu'nın şoförü, 3 milyonluk spor bir araca çarptı.

Milyonluk araç hasar görmesine rağmen Somer Sivrioğlu, oralı bile olmadı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Araç sahibi, Somer Sivrioğlu'nun bindiği aracın plakasını alarak polisi aradı. Mağduriyeti giderilmezse şikayetçi olacağını söyleyen araç sahibi, sonrasında mekandan ayrıldı.

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM"

Somer Sivrioğlu, iki yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nda boşanmıştı. Aslı Sivrioğlu'nun ihanet nedeniyle evliliği bitirdiği öne sürülmüştü.

Ünlü şefin yurt dışında yaşayan eski eşi Aslı Sivrioğlu, çıkan haberler hakkında, "Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberler deki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum" demişti.